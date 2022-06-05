Ali Mahir Başarır: Asgari Ücret 10 Bin Liranın Altında Olmamalı - Son Dakika
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Ali Mahir Başarır: Asgari Ücret 10 Bin Liranın Altında Olmamalı

05.06.2022 16:12

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Çorum’daki tuğla ocaklarında çalışan işçileri ziyaret etti. Tuğla ocağı işçilerinden Ali Çekinmez, Başarır’a, "Asgari ücret şu an 4 bin 500 lira diyelim, 9 bin lira vermeye söz veriyor musunuz" diye sordu. Başarır da "Asgari ücret 10 bin TL’nin altında olmamalı" yanıtını verdi.

ERKAN KARACA

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Çorum'daki tuğla ocaklarında çalışan işçileri ziyaret etti. Tuğla ocağı işçilerinden Ali Çekinmez, Başarır'a, "Asgari ücret şu an 4 bin 500 lira diyelim, 9 bin lira vermeye söz veriyor musunuz" diye sordu. Başarır da "Asgari ücret 10 bin TL'nin altında olmamalı" yanıtını verdi.

Ali Mahir Başarır, bugün Çorum'daki tuğla ocaklarında çalışan işçilerin sorunlarını dinledi. Tuğla ocağı işçilerinden Ali Çekinmez, Başarır'a, "Asgari ücret şu an 4 bin 500 lira diyelim, 9 bin lira vermeye söz veriyor musunuz" sorusunu yöneltti. Başarır ise "Asgari ücret 10 bin TL'nin altında olmamalı" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine Ali Çekinmez, "O zaman biz de diyoruz ki gece gündüz çalışacağız, sizi getireceğiz. Ama yarın iktidara geldiğinde, sana gelip bu sözlerini hatırlatacağım" dedi. Başarır, "Gel, seni mutlaka bekleyeceğim. Şu an bir zam daha olacak, 6 bin lira olacağı söyleniyor. Onunla da geçinmeye imkanınız yok. Avusturya'da asgari ücret bin 500 euro" diye konuştu.

"HER İKİ ÇATIDAN BİRİSİNDE ÇORUM KİREMİDİ VAR"

Ali Mahir Başarır, işçilerle sohbetinin ardından Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Önder Kartal'ı ziyaret etti. Ziyarette kiremit sektörünün sorunlarını dile getiren Önder Kartal, şunları söyledi:

"Kiremit sektörü, kökleri çok geçmişe dayanan bir sektör. Çorum'un gelişmesine çok ciddi katkılar sağladı. Şu anda da kiremit sektöründe Türkiye pazarının yüzde 50'sine hakim bir sektörüz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'deki iki çatıdan birisindeki kiremit Çorum'da imal edilmiştir. Son zamanlardaki ekonomik şartlardan dolayı kiremidin fiyatından çok nakliyesi tutuyor. Bu da bize çok büyük pazar kayıplarına neden oluyor. Bu konuda demir yolu çok büyük eksik bu konuda. Özellikle bizim sektörlerden birisinin olmazsa olmazı demir yolu. Demir yolu olduğu zaman biz çok daha büyük pazarlara ulaşabileceğiz."

Başarır da kiremit üretiminin yüzde 50'sinin Çorum'da yapılmasından dolayı onur ve gurur duyduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

  • Tuğla Ocağı Genel Görüntü
  • Çalışanlar ile Sohbet
  • Ali Çekinmez (Tuğla Ocağı Çalışanı)
  • Önder Kartal (Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı)

Ali Mahir Başarır: Asgari Ücret 10 Bin Liranın Altında Olmamalı
Ali Mahir Başarır: Asgari Ücret 10 Bin Liranın Altında Olmamalı
Ali Mahir Başarır: Asgari Ücret 10 Bin Liranın Altında Olmamalı
Ali Mahir Başarır: Asgari Ücret 10 Bin Liranın Altında Olmamalı

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, Asgari Ücret, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Mahir Başarır: Asgari Ücret 10 Bin Liranın Altında Olmamalı - Son Dakika

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