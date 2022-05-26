Ali Mahir Başarır'dan Bakan Özer'e: "Türkiye Maarif Vakfı'na 500 Milyon Lira Fazla Para Aktarılmasının Gerekçeleri Nelerdir"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Maarif Vakfı'na Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinden 1 milyar 389 bin TL aktarılması planlanırken Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 milyar 871 bin TL aktarıldığını belirterek, "Vakfın nereye ne için ne kadar para harcadığı kimse tarafından bilinmiyor. Ortada ne bir bilanço ne de bir açıklama var" dedi. Başarır, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e "Öngörülen rakamdan yaklaşık 500 milyon TL daha fazla para aktarılmasının gerekçeleri nelerdir" diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Kararı ille Türkiye Maarif Vakfı'na 1 milyar 871 milyon 857 bin TL aktarılmasını TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Başarır, Türkiye Maarif Vakfı'nın asıl kuruluş amaçlarından birinin yurtdışındaki FETÖ'ye ait okulları devralması olduğunu hatırlattı. Başarır, şu görüşleri dile getirdi:

"VAKIF ADETA BİR KAPALI KUTU"

"Bu vakıf yurtdışında da yeni okullar açmaya başladı. Bir nevi Milli Eğitim Bakanlığı ile de çatışıyor. Ancak vakfın nereye ne için ne kadar para harcadığı kimse tarafından bilinmiyor. Ortada ne bir bilanço ne de bir açıklama var. Söz konusu vakıf adeta bir kapalı kutu. Türkiye Maarif Vakfı yetkilileri en kısa sürede halkımızın vergileriyle oluşturdukları bütçeyi nerde nasıl kullandıklarını şeffaf bir biçimde açıklamalıdır"

"PLANLANANDAN 500 MİLYON FAZLA PARA AKTARILDI"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinden söz konuşa vakfa 1 milyar 389 milyon 323 bin ödenek aktarılmasının planlandığını, ancak 5611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla 1 milyar 871 milyon 857 bin TL aktarıldığına dikkat çeken Başarır, "Yapılan planlamaya göre yaklaşık 500 milyon TL fazla para Türkiye Maarif Vakfı'na aktarılmaktadır" dedi.

Başarır, Milli Eğitim Bakanı Özer'e şu soruları yöneltti:

-Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılı bütçesinde öngörülen rakamdan yaklaşık 500 milyon TL daha fazla Türkiye Maarif Vakfı'na para aktarılmasının gerekçeleri nelerdir?

-Ülkemizde eğitim öğretim gören çocuklarımız için ayrılan bütçeden, Türkiye Maarif Vakfı'na öngörülenden daha fazla kaynak arttırıldığına göre 2022 yılı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin arttırılması konusunda bir çalışma var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir?

-Türkiye Maarif Vakfı, kuruduğu yıldan bu zamana kadar kuruluş amacı kapsamında yıllar itibarıyla hangi kalemlere ne kadar para harcamıştır?

-Türkiye Maarif Vakfı'nın kaç ülkede toplam kaç okulu vardır? Bu okullardan kaçı FETÖ'ye ait iken Türkiye Maarif Vakfı tarafından alınmıştır?

-FETÖ'ye ait olup Türkiye Maarif Vakfı tarafından alınamayan okul sayısı kaçtır?

-Türkiye Maarif Vakfı'na ait okullarda toplam kaç öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir?