Ali Mahir Başarır: Funda Hanım Usulsüzlükleri Tescillemiş Oldu - Son Dakika
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Ali Mahir Başarır: Funda Hanım Usulsüzlükleri Tescillemiş Oldu

01.07.2022 19:43
Ali Mahir Başarır: Funda Hanım Usulsüzlükleri Tescillemiş Oldu

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Havalimanı’na ilişkin usulsüzlük iddialarının ardından “Şahsım ve ailem hakkında mesnetsiz, gerçek dışı ve iftira mahiyetinde açıklamada bulunulmuştur" açıklaması yapan eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Makbule Ocak’a yanıt verdi. Başarır, “Biz, yapılan yaklaşık 3,5 milyar euroluk usulsüzlükleri belgeleriyle ortaya koyduk. Funda Hanım da sağ olsun, bu usulsüzlükleri tescillemiş oldu” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Havalimanı'na ilişkin usulsüzlük iddialarının ardından "Şahsım ve ailem hakkında mesnetsiz, gerçek dışı ve iftira mahiyetinde açıklamada bulunulmuştur" açıklaması yapan eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Makbule Ocak'a yanıt verdi. Başarır, "Biz, yapılan yaklaşık 3,5 milyar euroluk usulsüzlükleri belgeleriyle ortaya koyduk. Funda Hanım da sağ olsun, bu usulsüzlükleri tescillemiş oldu" dedi.

Ali Mahir Başarır, TBMM'de dün düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA şirketinin pist inşaatında usulsüzlük yaptığını öne sürmüştü. Başarır, İstanbul Havalimanı ihalesinin yapıldığı dönemde DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Funda Makbule Ocak'ın oğlunun, aynı dönemde İGA'da üst düzey yönetici olarak işe başladığını söylemiş ve Ocak'ın mal varlıklarına ilişkin iddiaları dile getirmişti.

Funda Makbule Ocak, Airport Haber'e, "Şahsım ve ailem hakkında mesnetsiz, gerçek dışı ve iftira mahiyetinde açıklamada bulunulmuştur" açıklamasını yaptı. Başarır ise Ocak'ın sözlerini bugün yaptığı yazılı açıklama ile şöyle değerlendirdi:

"BİZİM İDDİA ETTİĞİMİZ MAL VARLIĞI YOKSA ÇIKSIN BELGELERİ İLE MAL VARLIKLARINI AÇIKLASIN"

"Funda Ocak, yapmış olduğu bu açıklamayla bizim iddia ettiğimiz usulsüzlüklerin hepsinin doğruluğunu tescillemiştir. Ayrıca Funda Makbule Ocak'ın DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde oğlunun İGA şirketinde üst düzey yönetici olarak işe başladığı gün gibi ortadadır. O zaman çıksın, 'Benim oğlum İGA'da işe başlamamıştır' desin. Bir de kalkıp, 'Mesnetsiz ve gerçek dışı iftira' diyor. Kendisinin mal varlığına ilişkin ise 'Benim ya da yakınlarımın böylesine bir mal varlığı yoktur' diyemedi. Sadece 'gerçek dışı' demekle olmaz. Buradan kendisine çağrıda bulunuyorum; bizim iddia ettiğimiz mal varlığı yoksa çıksın belgeleri ile mal varlıklarını açıklasın. Biz, halkımız adına kendisinin ya da yakınlarının daireleri, rezidansları, oteli var mı yok mu diye sorduk."

"FUNDA HANIM, 'BU İŞİ BEN TEK BAŞIMA YAPMADIM, BENİM HARİCİMDE DE BU İŞİN SORUMLULARI VARDIR' DEMEK İSTİYOR"

Funda Makbule Ocak'ın kendisine 300 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığını belirten Başarır, "Mahkemeye verilen dilekçede, 'Davalı, açıklamalarında sanki müvekkil tek başına ihale ve benzeri kararları almış gibi algı yaratmakta, gerçeğe aykırı iddialarla kamuoyu yanıltılmakta, müvekkilin kişilik haklarına saldırmaktadır' ifadeleri yer almaktadır. Verilen dilekçedeki ifadelerden de anlaşılacağı gibi Funda Hanım, 'Bu işi ben tek başıma yapmadım, benim haricimde de bu işin sorumluları vardır' demek istiyor" dedi.

"İHALEYİ ALAN ŞİRKETLERLE YAKIN İLİŞKİLER İÇERİSİNDE OLMASI NE KADAR ETİKTİR"

Funda Makbule Ocak'ın emekli olduktan sonra kurduğu danışmanlık şirketinden Sabiha Gökçen Havalimanı'yla ilgili makbuz kesip kesmediğini sorduklarını belirten Başarır, "DHMİ'de yönetim kurulu başkanlığı yapmış birinin ihaleyi alan şirketlerle bu kadar yakın ilişkiler içerisinde olması ne kadar etiktir" diye sordu.

"FUNDA HANIM USULSÜZLÜKLERİ TESCİLLEMİŞ OLDU"

Funda Makbule Ocak'ın kira ötelemesinin teknik zorunluluklar ve şartname hükümlerinin gereği olarak yapıldığını ifade ettiğini kaydeden Başarır, "Hangi teknik zorunluluktan bahsediyor. Yoksa şartnameye uygun olmayan dolgu malzemesinin pist yapımında kullanılmasından mı bahsediyor? Hiç mi utanma yok? Bir de kalkmış, yaptığımız açıklamalara 'mesnetsiz' diyor. Biz, yapılan yaklaşık 3,5 milyar euroluk usulsüzlükleri belgeleriyle ortaya koyduk. Funda Hanım da sağ olsun, bu usulsüzlükleri tescillemiş oldu. Biz, basın açıklamamıza Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yanıt versin istedik. Sayın Adil Karaismailoğlu'nun bu usulsüzlüklere neden ve niçin göz yumduğunu sorduk. Ama görüyoruz ki Sayın Bakan'dan ya da Binali Yıldırım'dan herhangi bir ses seda çıkmıyor" dedi.

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Eski DHMİ Genel Müdürü Ocak'tan CHP'li Başarır'a 300 bin liralık tazminat davası Eski DHMİ Genel Müdürü Ocak'tan CHP'li Başarır'a 300 bin liralık tazminat davası CHP'li Başarır, İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pistinin 'yüzde 20 eksik yapıldığını' iddia etti CHP'li Başarır, İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pistinin 'yüzde 20 eksik yapıldığını' iddia etti
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Mahir Başarır: Funda Hanım Usulsüzlükleri Tescillemiş Oldu - Son Dakika

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