Ali Mahir Başarır: Her 10 Öğrenciden 9'u Sokakta Ama Yine de Beyefendi'ye Biz Lüks Araba Kiralıyoruz - Son Dakika
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Ali Mahir Başarır: Her 10 Öğrenciden 9'u Sokakta Ama Yine de Beyefendi'ye Biz Lüks Araba Kiralıyoruz

07.10.2022 12:35

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın beşi lüks olmak üzere 24 tane araç kiraladığını söyledi. Başarır, “Her 10 öğrenciden dokuzu şu an sokakta ve öğrencilere yurt yok ama yine de Beyefendi’ye biz lüks araba kiralıyoruz. Evet, aslında 85 milyonu doyurmak çok kolay ama biz, bir kişiyi doyuramıyoruz; yani saray yönetimi ve bürokratlarını” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın beşi lüks olmak üzere 24 tane araç kiraladığını söyledi. Başarır, "Her 10 öğrenciden dokuzu şu an sokakta ve öğrencilere yurt yok ama yine de Beyefendi'ye biz lüks araba kiralıyoruz. Evet, aslında 85 milyonu doyurmak çok kolay ama biz, bir kişiyi doyuramıyoruz; yani saray yönetimi ve bürokratlarını" dedi.

Ali Mahir Başarır, bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2025 yılına kadar, beşi lüks olmak üzere 24 tane araç kiraladığını belirterek şunları söyledi:

"Sadece araç da kiralamıyor, 25 tane de sürücü kiralıyor. Daha çok yakın bir zamanda, Sayıştay raporlarında sarayın bütçesini konuştuk, milyarlarca parayı konuştuk. Zaten binlerce aracı var Beyefendi'nin ve kadrosunun. 13 tane uçağı var, iki tane sarayı var, bir tane yüzen sarayı var.

Bu kiralanacak 24 aracın beş tanesi lüks. Yani devlete yaklaşık kira ve şoför maliyeti milyonlarca lira olacak. Var mı buna gerek? Hani tasarruf nerede? Bu tasarrufu ülkede, 3 bin 500 TL maaş alan amcalar, teyzeler yapacak, değil mi? ya da açlık sınırı altında yaşayan milyonlarca aile yapacak, değil mi? Asgari ücretli yapacak, değil mi? Yazıklar olsun!

Her 10 öğrenciden dokuzu şu an sokakta ve öğrencilere yurt yok ama yine de Beyefendi'ye biz lüks araba kiralıyoruz. Evet, aslında 85 milyonu doyurmak çok kolay ama biz, bir kişiyi doyuramıyoruz; yani saray yönetimi ve bürokratlarını."

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Van haber: Hakverdi: 'İstibdat Dönemini Getirmek İstiyorsunuz; Saray Padişahınız, İletişim Başkanlığı Fetvacınız Olmuş' Van haber: Hakverdi: 'İstibdat Dönemini Getirmek İstiyorsunuz; Saray Padişahınız, İletişim Başkanlığı Fetvacınız Olmuş'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Tragger, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Mahir Başarır: Her 10 Öğrenciden 9'u Sokakta Ama Yine de Beyefendi'ye Biz Lüks Araba Kiralıyoruz - Son Dakika

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