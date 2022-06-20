Ali Mahir Başarır: Sizin Göreviniz Dolandırıcılara, Kara Para Aklayıcılarına Mı, Yoksa Vatandaşa mı Hizmet Etmek - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Mahir Başarır: Sizin Göreviniz Dolandırıcılara, Kara Para Aklayıcılarına Mı, Yoksa Vatandaşa mı Hizmet Etmek

20.06.2022 13:32
Ali Mahir Başarır: Sizin Göreviniz Dolandırıcılara, Kara Para Aklayıcılarına Mı, Yoksa Vatandaşa mı Hizmet Etmek

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, dolandırıcılık iddiası ile tutuklanan Mersin Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ersin Akdoğan’ın AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla poz verdiği fotoğraflara dikkat çekti. Başarır, “Oturduğunuz, kalktığınız, kahve içtiğiniz adamlar kimler; hiç mi aklınızdan geçmiyor? Sizin göreviniz dolandırıcılara, kara para aklayıcılarına, uyuşturucu baronlarına mı hizmet etmek, yoksa vatandaşa mı hizmet etmek” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, dolandırıcılık iddiası ile tutuklanan Mersin Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ersin Akdoğan'ın AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla poz verdiği fotoğraflara dikkat çekti. Başarır, "Oturduğunuz, kalktığınız, kahve içtiğiniz adamlar kimler; hiç mi aklınızdan geçmiyor? Sizin göreviniz dolandırıcılara, kara para aklayıcılarına, uyuşturucu baronlarına mı hizmet etmek, yoksa vatandaşa mı hizmet etmek" dedi.

Mahir Başarır, bugün yaptığı yazılı açıklamada, 300 milyonluk dolandırıcılık yaptığı iddiası ile tutuklanmasının Mersin Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği ve Silifke ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ersin Akdoğan'ın Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve diğer AKP'lilerle çektirdiği fotoğraflara tepki gösterdi. Başarır, söz konusu fotoğrafları da eklediği açıklamasında şunları kaydetti:

"SİZİN GÖREVİNİZ DOLANDIRICILARA, KARA PARA AKLAYICILARINA MI, YOKSA VATANDAŞA MI HİZMET ETMEK"

"Ülkemiz öyle bir hale geldi ki başında bulunduğu kurumu kullanarak kendilerine çıkar sağlamak, vurgun yapmak artık sıradan hale geldi. Neredeyse her gün bir dolandırıcılık haberiyle uyanır olduk. İşte en son, seçim bölgem olan Mersin'deki bir dolandırıcılık haberiyle karşı karşıyayız. 70 bin Mersinli çiftçimizin üyesi olduğu bir kooperatifin başındaki adam, 300 milyonluk vurgun yapıyor. 250'ye yakın firmayı dolandırıyor. İlgili bakanlıklar hiç mi denetlemiyor bu kurumları? Dolandırılan insanlar şikayet etmedikçe işlenen suçlardan bakanlıkların haberi dahi olmuyor. Bir de bu utanmaz adam, AKP'den Mersin milletvekili aday adaylığını, Silifke Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıklıyor. Bu nasıl bir düzen? Bu nasıl bir anlayış. Buradan ilgili bakanlara sesleniyorum: Oturduğunuz, kalktığınız, kahve içtiğiniz adamlar kimler; hiç mi aklınızdan geçmiyor? Sizin göreviniz dolandırıcılara, kara para aklayıcılarına, uyuşturucu baronlarına mı hizmet etmek, yoksa vatandaşa mı hizmet etmek."

YORUMLAR
500
Çay Kanunu Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu Çay Kanunu Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik (3) Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik (3) Yeni Torba Kanun Teklifi TBMM'de: Genelkurmay Başkanı'nın Yaş Haddi 67'den 72'ye Kadar Çıkabilecek Yeni Torba Kanun Teklifi TBMM'de: Genelkurmay Başkanı'nın Yaş Haddi 67'den 72'ye Kadar Çıkabilecek
Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, AK Parti, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Mahir Başarır: Sizin Göreviniz Dolandırıcılara, Kara Para Aklayıcılarına Mı, Yoksa Vatandaşa mı Hizmet Etmek - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:55 Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti
18:53 Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:49 Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 19:03:48. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Mahir Başarır: Sizin Göreviniz Dolandırıcılara, Kara Para Aklayıcılarına Mı, Yoksa Vatandaşa mı Hizmet Etmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement