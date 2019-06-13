Ali Muhammed, 150. maçına çıktı
2 saat önce
Fenerbahçe Beko'nun başarılı basketbolcusu Ali Muhammed, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında oynanan Anadolu Efes maçı ile sarı-lacivertli forma altında bu ligdeki 150. maçına çıkmış oldu.
Fenerbahçe Beko
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:05 Kaynak: İHA
'nun başarılı basketbolcusu Ali Muhammed
, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında oynanan Anadolu Efes
maçı ile sarı-lacivertli forma altında bu ligdeki 150. maçına çıkmış oldu. Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Ali Muhammed, sarı-lacivertli forma ile 150. sınavına çıktı. Birleşik Amerika asıllı milli basketbolcu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi üçüncü maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Anadolu Efes karşılaşmasında mücadele ederek, ligde 150. kez sarı-lacivertli formayı terletmiş oldu. Milli basketbolcu, Anadolu Efes'in 57-72'lik skorla kazandığı 150. müsabakasında 17 dakika parkede kalarak, 13 sayı ile takımına katkı sağladı.
(İHA)
Fenerbahçe taraftarından Kostas Sloukas'a destek
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 74-57 mağlup etti!
Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada
Cani koca, hamile eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti