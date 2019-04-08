Son Dakika Haberleri: Ali Muhammed 2 Yıl Daha Fenerbahçe Beko'da

Ali Muhammed 2 Yıl Daha Fenerbahçe Beko'da

30 dakika önce

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli yıldızı Ali Muhammed, sarı-lacivertli kulüple 2 yıllık yeni mukaveleye imza attı.

Ali Muhammed 2 Yıl Daha Fenerbahçe Beko'da, System.String[]
Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli yıldızı Ali Muhammed, sarı-lacivertli kulüple 2 yıllık yeni mukaveleye imza attı. Fenerbahçe, yapılan anlaşmayı resmi internet sitesinden duyurdu.

THY Euroleague'de başarılı bir grafik sergileyen ve normal sezonu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko, yıldız oyuncusu Ali Muhammed ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonu lider tamamlayan ve play-off'a saha avantajını elde ederek giren, aynı zamanda Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, önümüzdeki sezonların kadro planlaması üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda yapılan anlaşma kapsamında, kulübümüz ile Ali Muhammed arasındaki sözleşme 2 yıl daha uzatılmıştır.

Sarı-lacivertli formayı giydiği süreçte takımımızın mücadeleci kimliğinin ve pes etmeyen karakterinin en önemli temsilcilerinden biri olan, ekibimizle üst üste üç Final Four tecrübesi yaşayan ve Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere elde edilen büyük başarılarda önemli payı bulunan Ali Muhammed, Fenerbahçe Beko formasını 2020-2021 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir.

Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Ali Muhammed'e Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA

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