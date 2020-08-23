Ali Nail Durmuş: Erol Bulut, zirveye çıkmanın eşiğinde - Son Dakika

Ali Nail Durmuş: Erol Bulut, zirveye çıkmanın eşiğinde

Ali Nail Durmuş: Erol Bulut, zirveye çıkmanın eşiğinde"Hedefim Bursaspor'da teknik direktörlük""Ali Koç'un, 'vizyonumuza uzak' dediği Ersun Yanal ile lige başlaması yanlıştı""Erol Bulut yanlış zamanda geldi""Ligimizin 19-20 Eylül'de başlamasını erken buluyoruz"İSTANBUL, - Uzun yıllar...

Ali Nail Durmuş: Erol Bulut, zirveye çıkmanın eşiğinde, System.String[]

Ali Nail Durmuş: Erol Bulut, zirveye çıkmanın eşiğinde

"Hedefim Bursaspor'da teknik direktörlük"

"Ali Koç'un, 'vizyonumuza uzak' dediği Ersun Yanal ile lige başlaması yanlıştı""Erol Bulut yanlış zamanda geldi""Ligimizin 19-20 Eylül'de başlamasını erken buluyoruz"

İSTANBUL, - Uzun yıllar formasını giydiği Bursaspor'da kaptanlık yapan, bir dönem de Fenerbahçe'de top koşturan Ali Nail Durmuş, teknik direktörlük kariyerini TFF 2. Lig ekibi Bayburt Özel İdare Spor'da sürdürüyor.Bayburt'ta "Sporlig" dergisinden Selahattin Ekrekli'ye röportaj veren Durmuş, eski takım arkadaşı Erol Bulut'un Fenerbahçe'nin başına geçmesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öncelikli hedefinin Bayburt Özel İdare Spor'da başarılı bir sezon geçirmek olduğunu belirten Ali Nail Durmuş, asıl hedefinin ise 2-3 yıl içerisinde Bursaspor'un başına geçmek olduğunu söyledi."BURSASPOR'UN TFF 1. LİG'DE YER ALMASI CANIMI ACITIYOR"Eski kulübü Bursaspor'un alt ligde olmasından dolayı üzgün olduğunu ifade eden Durmuş, "Bursaspor çok büyük bir camia. Bursaspor'da uzun yıllar oynamış ve bu takımın kaptanlığını yapmış eski bir oyuncusu olarak, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış olan Bursaspor'un TFF 1. Lig'de bulunması canımı acıtıyor. Akabinde yine bu sene Süper Lig'e çıkamaması, büyük bir borç yükünün altında olması, ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntı beni çok üzüyor. Bursaspor büyük bir camia, Bursa futbol şehri ve futbol kültürü olan bir şehir. Umuyorum ve diliyorum ki, kısa zamanda hak ettiği yere gelir. Bu da doğru adımlarla, doğru hamlelerle gerçekleşir, öze dönüşle gerçekleşir. Borcun bu kadar çok olduğu bir dönemde, belki puan silme, belki yaşanabileceği bir ortamda transferin de açılmasıyla U19, U21 ağırlıklı daha kalıcı bir kadroyla mücadele edilmesi gerekiyor. Ayrıca teknik anlamda tabandan tavana bir öze dönüşün yaşanması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu."EN BÜYÜK HEDEFİM, 1-2 YIL İÇERİSİNDE BURSASPOR'UN BAŞINA GEÇMEK"Hedefinin Bursaspor'da teknik direktörlük olduğunu vurgulayan Ali Nail Durmuş, "Kısa vadede birinci hedefim Bayburtspor'la iyi bir sezon geçirmek. Bütün konsantrasyonumu buraya vermiş durumdayım. Uzun vadede ikinci hedefim ise yıllarca oynadığım ve takım kaptanlığı yaptığım takımın Bursaspor'un başına geçmek. Zaten Bursa'da yaşıyorum. Bu takım benim takımım. O yüzden takip ediyorum. Umuyorum ki beklentim gerçekleşir. Bu konuda kendime güveniyorum. Bursaspor'un içinde bulunduğu durum hakkında hem bilgi sahibiyim, hem de çözüm ile ilgili düşüncelerim var. Orası benim camiam. Bursaspor'un sıkıntısını en iyi ben biliyorum. Bir gün Bursaspor, kaptanına o görevi verecektir" şeklinde konuştu."ALİ KOÇ'UN, 'VİZYONUMUZA UZAK' DEDİĞİ ERSUN YANAL İLE LİGE BAŞLAMASI YANLIŞTI"49 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe için de değerlendirmelerde bulunurken şunları kaydetti: "Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığında 2 senede yaşanan hayal kırıklığı var. Dolayısı ile beklentilerin tam tersi bir durum söz konusu oldu. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık döneminde 'tek ses' gibi bir yönetim şekli vardı. Ama Ali Koç daha çok görev dağılımı yapan bir anlayışla yaklaştı ancak başarılı olmadı. Comolli tercihi, akabinde 'bizim vizyonumuza çok uzak' dediği halde taraftarın isteğine göre teknik direktörlük konusunda Ersun Yanal'la lige başlaması yanlıştı. Sonuç itibarı ile bu yanlış ortaya çıktı. Yanlış sportif direktör ve hoca seçimi bu başarısızlığın en büyük etkenleriydi.""EROL BULUT YANLIŞ ZAMANDA GELDİ"Teknik direktör Erol Bulut'un yanlış bir zamanda Fenerbahçe'ye geldiğini savunan Durmuş, "Bu seneye gelirsek; Erol Bulut'un Başakşehir'deki yardımcı hocalığı, akabinde Malatyaspor ve Alanyaspor'daki teknik direktörlüğü baskının az olduğu takımlarda ortaya çıkan bir durum. Dolayısıyla 2 yıldır başarıdan uzak ve ciddi anlamda başarıyı özleyen bir camianın, o takımın formasını giymiş olsa dahi camianın sabırsız olduğu bir dönemde geldi. Bu onun en büyük handikapı" ifadelerini kullandı.Ali Nail Durmuş, "Erol Bulut seçimi sizce doğru mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Ben sonuçlar üzerinden bakarak olayları değerlendiririm. Öngörüm; Fenerbahçe'ye bu sene transfer edilen oyunculara baktığımda, bu yıl şampiyon olma üzerine kurulmuş bir yapılanma görüyorum. Yani deneyimli, yaşlı oyucuların 1 ya da 2 yıl oynayabilecek oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadro, geçen 2 yılı kurtarmak üzerine düşünülmüş bir politika."EROL BULUT LİDER VASIFLI OYUNCULARI YÖNETEBİLECEK Mİ?Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un liderlik karakterine sahip oyuncuları yönetip yönetemeyeceği yönündeki soruya ise Durmuş, şöyle cevap verdi: "Erol Bulut'un bu deneyimli, gerçekten çoğu başlı başına lider olan oyuncuları yönetebilmesi ne derece olacak, onu göreceğiz. Başarının veya başarısızlığın anahtarı burada. En büyük soru işareti, Erol Bulut'un bu deneyimli oyuncuları yönetip yönetemeyeceği. Teknik ve taktik anlamda sıkıntı yaşamayacağı ama başarı bekleyen taraftar ve camia baskısını, reaksiyonu, takım içinde bu yaşı, deneyimi, kariyeri büyük oyuncuları nasıl yönetecek? Başarısının sırrı bu olacak. Başarılı olursa sorun yok, ancak başaramazsa büyük sorun olur. Futbol oynarken takım arkadaşımdı. Daha sonra teknik direktörlük yolunda aldığı mesafe ile başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ama tekrar söylüyorum; liderleri, yıldız oyuncuları yönetmek kolay değildir. Erol Bulut yıldız bir oyuncu değildi ama iyi bir teknik adam olarak geliyor.""EROL BULUT, FENERBAHÇE İÇİN ÇOK ERKEN"Teknik adam, sözlerine şöyle devam etti: "Şahsi fikrim, Erol Bulut'un hala rüşdünü ispatlama ve belli bir seviyeye gelme konusunda zamanı olduğunu düşünüyorum. Bu dönemde Fenerbahçe ile şampiyonluk yakalarsa değeri birden artar ve zirveye ulaşır. Ama tersi halinde maalesef büyük camia dediğimiz takımlardaki kredisi başlamadan sona erecektir. O yüzden başarılı olmasını diliyorum.""HEDEFİMİZ BAYBURT'TA BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRMEK"Bayburt'taki hedefleri için ise Ali Nail Durmuş, "Öncelikli hedefimiz Bayburt ve Bayburt halkına yakışır bir oyun anlayışı ortaya koymak. Bayburtspor olarak kurduğumuz kadro ile başarıya aç, hedefi olan bir takımla ligde sıkıntı yaşamadan, kalıcı olmaya çalışacağız. Hedefimiz; ligde bu sezonu borçların azaldığı, iskelet kadronun oluştuğu, ligde de düşme sıkıntısı yaşamadan iyi bir sezon geçirmek" dedi."LİGİMİZİN 19-20 EYLÜL'DE BAŞLAMASINI ERKEN BULUYORUZ"

TFF'nin açıkladığı 2. Lig ve 3. Lig'in başlama tarihini erken bulduklarını belirten teknik direktör Durmuş, "19-20 Eylül tarihini erken buluyoruz. Açıklanan tarih tahmin ediyorum bizim gibi diğer kulüplerin de itiraz ettiği bir durum. Eylül'ün sonu ya da Ekim'in başında başlaması en ideal tarih olurdu. Hem takımların pandemiden dolayı yaşadığı 6 aylık ekonomik ve oyuncuların fiziksel eksikliği, hem de diğer sorunları tamamlaması açısından daha doğru bir tarih olduğunu düşünüyoruz. Federasyonumuzun bu çağrımızı dikkate alacağını, ligimizin en azından bir hafta daha geç başlamasını umuyoruz" diye konuştu.


Erol Bulut, Bursaspor, Ali Nail, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 10:32

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ali Nail Durmuş: Erol Bulut, zirveye çıkmanın eşiğinde - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda Tokat attığı kadın tekvandocu çıktı! O anlar kameraya yansıdı "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu Gülistan Doku'nun ablası mesajları paylaşıp sordu: O gece neye şahit oldu? Dünya Sağlık Örgütü: 12 yaş ve üzerindeki çocuklar da maske takmalı Leicester City, Schalke 04'ün yıldızı Ozan Kabak'ın peşinde Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti         
21:31
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney, hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney, hayatını kaybetti         
21:27
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak         
21:13
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti         
19:50
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım         
19:36
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü         
17:54
Emre Belözoğlu'nun garajında toplam 8 milyon TL değerinde 3 arabası bulunuyor Emre Belözoğlu'nun garajında toplam 8 milyon TL değerinde 3 arabası bulunuyor         
16:28
Son Dakika: Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Silva'yı resmen duyurdu Son Dakika: Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Silva'yı resmen duyurdu         
15:39
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı 14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı         
15:34
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu         
15:31
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı         
15:07
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı         
14:05
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum         
14:01
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor         
13:47
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı         
13:42
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü         
12:55
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı         
12:47
İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak         
12:15
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım         
12:12
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi         
11:48
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi? Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?         
11:17
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor         
11:09
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu         
11:05
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı         
10:54
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin         
10:03
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı         
09:48
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi         
09:42
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti         
09:08
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu         
09:02
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı         
08:29
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2020 10:55:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Nail Durmuş: Erol Bulut, zirveye çıkmanın eşiğinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei