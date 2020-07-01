TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare Sporda teknik direktörlüğe getirilen Ali Nail Durmuş, Valilik Makamında resmi sözleşmesini imzaladı.
Yıllarca Bursaspor'un kaptanlığını yapan, futbol hayatını Fenerbahçe'de sonlandıran Türk futbolunun başarılı ismi Ali Nail Durmuş, Bayburt Özel İdare Spora Teknik Sorumlu olmuştu.
Bayburt Özel İdare Sporun teknik direktörü Ali Nail Durmuş, Valilik Makamında Vali Cüneyt Epcim'in de bulunduğu programda resmi sözleşmesini imzaladı. - BAYBURT