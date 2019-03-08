Ali Nihat Gökyiğit: Doğayı üzmek değil, izlemek lâzım
26 dakika önce
Kısa bir süre önce Selçuk Yaşar Ödülü'nü ve TÜSİAD teşekkür plaketini alan Ali Nihat Gökyiğit'le "üzmek değil, izlemek lazım" dediği doğanın başrolde olduğu, okuduğu ve yazdığı kitaplardan sanata desteğine uzanan keyifli bir söyleşi yaptık... (Nermin Sayın)
Kısa bir süre önce Selçuk Yaşar
Ödülü'nü ve TÜSİAD teşekkür plaketini alan Ali Nihat Gökyiğit
'le "üzmek değil, izlemek lazım" dediği doğanın başrolde olduğu, okuduğu ve yazdığı kitaplardan sanata desteğine uzanan keyifli bir söyleşi yaptık... (Nermin Sayın)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:05
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