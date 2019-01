Ali'nin Enerji Serüveni" Çocuklarda Enerji Bilinci Oluşturacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, çocuklarda enerji kaynakları, elektriğin üretimi, çevre ve enerji ilişkisi, enerji verimliliği gibi konularda farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla "Ali'nin Enerji Serüveni-2" adlı özel bir dergi hazırlandığı bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilki 2017'de yayınlanan derginin ikinci sayısının 18 Ocak Cuma günü karne alacak dördüncü sınıf öğrencilerine dağıtılacağı belirtildi.Dergi çalışmasının çocuklara enerjiyi anlatabilmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'in talimatıyla başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Çocuklarda enerji kaynakları, elektriğin üretimi, çevre ve enerji ilişkisi, enerji verimliliği gibi konularda farkındalık ve bilinç oluşturmak isteyen Enerji Bakanlığı , eğlenerek öğrenmeleri amacıyla "Ali'nin Enerji Serüveni" adlı bir dergi hazırladı. Bakanlık ekibi, aynı zamanda çocukları, kendilerini özdeşleştirecekleri bir karakterle araştırmaya, bilime ilgi duymaya teşvik etmeyi de amaçladı." ifadesi kullanıldı.Derginin pedagoglardan tam not aldığına işaret edilen açıklamada, Ali'nin yeni serüvenlerinin özellikle doğal kaynaklar ve maden alanlarında olabileceği belirtildi.Çocuklara enerjiyle birlikte çevre konusunda da hassasiyet kazandırma amacının güdüldüğü vurgulanarak, aynı zamanda Nasreddin Hoca 'nın da ata sözleriyle tasarruf ve enerji verimliliğine dikkati çekeceği bildirildi.Dergide başta enerji verimliliği, ülkedeki enerji tüketimi, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği gibi konuların işlendiği belirtilen açıklamada, "Ayrıca verimlilik nedir ve tasarruf nedir, enerjiyi nerelerde verimli kullanabiliriz gibi soruların da cevapları veriliyor. Elektrikli ev aletlerini verimli kullanmak, ulaşımda, tarımda ve sanayide enerji ve enerjinin tüketimi gibi konular da anlatılıyor. Dergideki bütün içerikler bulmaca ve mini oyunlarla desteklenerek çocuklara enerji verimliliğini eğlenceli bir şekilde öğretiyor." ifadesi kullanıldı.Her çocuk "enerji dedektifi" olacakAçıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Dönmez, derginin çocuklarda enerji tüketimi ve enerji verimliliği gibi konularda farkındalık oluşturacağını, çocukların da yetişkinler gibi hayatlarının her anında enerjiyi etkin şekilde kullandığını vurguladı.Dönmez, çocukların hem bugünün hem de geleceğin sahipleri olduğuna işaret ederek, onları enerji verimliliği konusunda bilinçlendirmenin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.Çocukların enerjiyi yaşamın her alanında daha verimli ve bilinçli kullanmasının en büyük amaçları arasında yer aldığını bildiren Dönmez, şunları kaydetti:"Ali'nin Enerji Serüveni-2'yi işte bu amacımızı hayata geçirme yolunda attığımız en önemli adım olarak görüyorum. Dergi, geleceğin gerçek sahibi olan çocuklarımızı birer "enerji dedektifi" haline getirerek onlara kendi geleceklerine bugünden sahip çıkma bilinci kazandıracak. Attığımız adım, sürdürülebilir bir farkındalık kazandırma ve bilinç geliştirme hareketidir. Dergimizdeki Ali ve ailesi çocuklarımıza sadece enerjiyi daha verimli kullanmayı öğretmeyecek, aynı zamanda onlara enerjilerine ve dolayısıyla geleceklerine sahip çıkmayı öğütleyecek. Dergimizi ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine dağıtmamız da aslında bu stratejik farkındalık hareketimizin bir parçası. İnanıyorum ki çocuklarımız, enerji verimliliği açısından tüm dünyaya örnek bir kuşak olarak büyüyecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyüyen, gelişen Türkiye 'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine çocuklarımızla ulaşacağız. Çocuklarımızın içindeki enerji bilinci büyüdükçe ülkemiz daha da ileri gidecek."