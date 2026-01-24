Ali Onaran: 2026\'da insanlar daha farklı deneyimler istiyor

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Haberler.com'da yayınlanan Haber Bahane programında turizm sektörünün mevcut durumunu, gelecek beklentilerini ve öne çıkan destinasyonları anlattı. Onaran, Türkiye'nin hizmet kalitesiyle dünyada öne çıktığını ancak yapısal bazı eksiklerin hâlâ devam ettiğini ifade etti.

"2025 KÖTÜ BİR YIL DEĞİLDİ AMA BİRKAÇ EKSİĞİMİZ VARDI"

2025 yılını genel olarak değerlendiren Ali Onaran, sektörün beklentilerin altında kalmadığını belirterek, "2025 yılı turizm sektörü için kötü bir yıl değildi ama birkaç eksiğimiz vardı" dedi. Yüzde 15'lik büyüme hedefinin yüzde 10 seviyesinde kaldığını aktaran Onaran, Türkiye'nin tarihi ve coğrafi avantajlarıyla çok güçlü bir turizm ülkesi olduğunu, Türk turizminin ise hizmet kalitesiyle fark yarattığını söyledi.

"2026'DA İNSANLAR DAHA FARKLI DENEYİMLER İSTİYOR"

Yeni dönemde turist beklentilerinin değiştiğine dikkat çeken Onaran, "2026 yılında insanlar biraz daha farklı deneyimler istiyor" ifadelerini kullandı. Rehberlerin tur programlarını dengeleyen en önemli unsur olduğunu vurgulayan Onaran, ideal tur grubu sayısının 20–30 kişi arasında olması gerektiğini belirtti. Ayrıca grupla seyahat etmek istemeyenler için kişiye özel turlar hazırlayan özel bir departmanlarının bulunduğunu söyledi.

"2025'İN YILDIZ DESTİNASYONU JAPONYA"

Destinasyon tercihleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ali Onaran, "2025 yılının star destinasyonu Japonya" dedi. Japonya'ya olan ilginin 2026'da da devam edeceğini belirten Onaran, Montenegro'nun ise önümüzdeki yıl en çok tercih edilen ikinci destinasyon olabileceğini ifade etti. Türkiye'nin tek bir şehirle sınırlı gezilemeyecek kadar zengin bir ülke olduğunu vurgulayan Onaran, vize süreçlerinin zorlaşmasının da turizmi etkileyen önemli başlıklardan biri olduğuna dikkat çekti.