Ali Özcan'dan "Bıraktım Kendimi"

Ali Özcan, Erekli-Tunç Stüdyosu'nda kaydedilen ve Mert Tunçmakas'ın düzenlemiş olduğu Bıraktım Kendimi'nin klibi için Haziran ayında kamera karşısına geçti.

Yönetmen koltuğunda ise "Aşktan Haber Var" klibinde olduğu gibi Ali Özcan oturuyor.

Ali Özcan, yeni klibini şu sözlerle anlatıyor: "Şarkıdaki o Ege esintilerini en iyi şekilde verebilmek için öncelikle o esintilerin gerçek olması gerekiyordu. Ben gerçekten o sokaklarda gezmeliydim; o muhteşem dar sokaklarında yürümeli, deniz kıyısında oturup, dalgaların sesi ile günün o muhteşem batışını seyretmeliydim. Bunu izleyicilere verebilmem için öncelikle benim yaşamam gerekiyordu. Bunun için ise rotamı uzun zamandır methini çok duyduğum ve üzerine araştırmalar yaptığım Marmaris Selimiye'ye çevirdim. Birkaç günlük çekim sürecinin ardından gerçekten iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Çekerken aldığımız o tat bambaşkaydı, umarım izleyenler de aynı duyguyu alır."