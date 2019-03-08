Son Dakika Haberleri: Ali Özdoğan, Tff Yönetim Kurulu Asıl Üyesi Oldu

Ali Özdoğan, Tff Yönetim Kurulu Asıl Üyesi Oldu

7 dakika önce

Yönetim Kurulu yedek üyesi Ali Özdoğan, TFF Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildi.

Ali Özdoğan, Tff Yönetim Kurulu Asıl Üyesi Oldu, System.String[]
Yönetim Kurulu yedek üyesi Ali Özdoğan, TFF Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine atama yaptı. Yönetim Kurulu yedek üyesi Ali Özdoğan, TFF Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildi" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:52 Kaynak: İHA

Ali Özdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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