Ali Özdoğan, Yönetim Kurulu Asıl Üyesi Oldu
23 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine atama yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine atama yaptı.
Yönetim Kurulu yedek üyesi Ali Özdoğan, TFF Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:42 Kaynak: DHA
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