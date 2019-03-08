Son Dakika Haberleri: Ali Özdoğan, Yönetim Kurulu Asıl Üyesi Oldu

Ali Özdoğan, Yönetim Kurulu Asıl Üyesi Oldu

23 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine atama yaptı.

Ali Özdoğan, Yönetim Kurulu Asıl Üyesi Oldu, System.String[]


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine atama yaptı.

Yönetim Kurulu yedek üyesi Ali Özdoğan, TFF Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:42 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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