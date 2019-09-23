Ali özgentürk eserlerinin telif haklarını darüşşafaka'ya bağışladı

Türkiye sinemasının önde gelen isimlerinden sinemacı Ali Özgentürk, 100'e yakın eserinin telif haklarını Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışladı.

"Çocuklarımızın hayatını değiştirecek"

Özgentürk'ün telif haklarını bağışladığı söz konusu eserler arasında Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı eserin senaryosu gibi birçok eser yer alırken, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, söz konusu bağışla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı özellikle 1970 ve 80'lerde imza attığı eserlerle sinema ve edebiyat dünyasının unutulmazları arasına giren Ali Özgentürk geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği çok kıymetli bağışla yayınlanmış ve yayınlanmamış 100'e yakın eserin mali haklarını Darüşşafaka Cemiyetine bağışladı. Böylece; eserlerin tüm kullanım, telif hakları Darüşşafaka'ya bağışlanmış oldu. Ali Özgentürk'ün bu bağışı; yüzlerce, çocuğumuzun hayatını değiştirecek."

Hangi eserler var?

Söz konusu bağış kapsamında aşağıdaki eserlerin telif hakları Darüşşafaka'ya verildi:

1977 yılında Atıf Yılmaz'ın çektiği ve Cengiz Aytmatov'un romanından uyarlanan "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı eserin senaryosu,

Özgentürk'ün senaryosunu yazdığı ve filme çekilen "Hazal" isimli eser

"At", "Su da Yanar", "Mektup", "Beni Sev", "Kalbin Zamanı", "Görünmeyen", "Yengeç Oyunu", "Balalayka" adlı filme çekilmiş sekiz eserin senaryo ve hikayeleri,

70 adet filme çekilmemiş senaryo ve hikaye,

Yayınlanmış dört kitabı ("Ali Özgentürk Filmleri Senaryo Kitapları", "Tanıklıklar" - Adam Yayınevi, "Oğul Oğul" - Mitos Boyut Yayınevi, "Gizli Defterlerim" - Kırmızı Kedi Yayınevi),

Henüz yayınlanmamış altı kitabının tüm hakları.

Sait Faik Abasıyanık da bağışlamıştı

Şair ve yazar Sait Faik Abasıyanık'ın da tüm eserleri yazarın vasiyeti üzerine annesi tarafından Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlanmıştı. Sait Faik Abasıyanık'ın bu bağışı, bugüne kadar Darüşşafaka'da okuyan binlerce çocuğun eğitimine destek oldu. (Fotoğraflı)