Ali Öztunç: 19 Mayıs, Bir Milletin Uyanışının, 'Manda ve Himaye Kabul Edilemez, Hiç Kimsenin Emri Altında Yaşamayacağız' Demesinin İlk Günüdür

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Edirne'deki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşünde, "19 Mayıs, ilktir. Bu milletin yeni bir devlet kurmasının, yeni bir kuruluşun ilk adımıdır. 19 Mayıs, bir milletin uyanışının, 'Manda ve himaye kabul edilemez' demesinin, 'Biz, özgür geldik, özgürce yaşayacağız, hiç kimsenin emri altında yaşamayacağız' demesinin ilk günüdür" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Edirne'de dün akşam yapılan yürüyüşe katıldı. Öztunç, Edirnelilerle birlikte meşaleler eşliğinde yürüdü.

Öztunç, yürüyüş sonrasında Edirnelilere, "Kuvayı Milliye'nin kenti, Kuvayı Milliye kahramanı Sütçü İmam'ın kenti Kahramanmaraş'tan, Evlad-ı Fatihan toprakları Edirne'ye bin selam olsun" diye seslendi.

"19 MAYIS, BİR MİLLETİNİN UYANIŞININ İLK GÜNÜDÜR"

Öztunç, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu, mutlu olsun. 19 Mayıs, ilktir. Bu milletin yeni bir devlet kurmasının, yeni bir kuruluşun ilk adımıdır. 19 Mayıs, bir milletin uyanışının, 'Manda ve himaye kabul edilemez' demesinin, 'Biz, özgür geldik, özgürce yaşayacağız, hiç kimsenin emri altında yaşamayacağız' demesinin ilk günüdür. 19 Mayıs, o büyük adamın, o sarı saçlı, mavi gözlü dev adamın Anadolu'yu bir kez daha bu milletin toprakları yapmasının ilk adımı, ilk günüdür. 19 Mayıs'ı unutmayacağız, tarihimizin en önemli günlerinden birisidir. 19 Mayıs'ı her zaman, her yıl daha büyük bir coşkuyla, Hakkari'den Muğla'ya kadar, Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Hatay'a kadar, vatan topraklarımızın tamamında 19 Mayıs'ı kutlayacağız ve her zaman diyeceğiz ki 'Teşekkür ederiz Mustafa Kemal Atatürk" diye konuştu.

"YAŞASIN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN TÜRKİYE CUMHURİYETİ"

Öztunç, "Başta Mustafa Kemal Atatürk'ümüze, silah arkadaşlarına, İsmet İnönü'ye, Kazım Karabekir'e, Fevzi Çakmak'a, tüm silah arkadaşlarına dünden bugüne tüm şehitlerimize, gazilerimize minnetimizi, saygılarımızı sunuyoruz. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin fertleri, yurttaşlarıyız. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti. Unutmayın, her şey çok güzel olacak" dedi.