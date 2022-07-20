Ali Öztunç: "Bakan Kurum Önce Salda'dan Ders Çıkarmamış" - Son Dakika
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Ali Öztunç: "Bakan Kurum Önce Salda'dan Ders Çıkarmamış"

20.07.2022 13:31
Ali Öztunç: "Bakan Kurum Önce Salda'dan Ders Çıkarmamış"

CHP Çevre ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Resmi Gazete’de yayımlanan doğal sit alanlarının korunmasına yönelik ilke kararlarını, “Tüm ilkeleri doğal alanları, ormanları, tabiatı tüketme üzerine kurulu. Belli ki Bakan Murat Kurum Salda’dan ders çıkarmamış ve daha büyük tahribatların önünü açacak kararlara imza atmış” diye değerlendirdi.

CHP Çevre ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Resmi Gazete'de yayımlanan doğal sit alanlarının korunmasına yönelik ilke kararlarını, "Tüm ilkeleri doğal alanları, ormanları, tabiatı tüketme üzerine kurulu. Belli ki Bakan Murat Kurum Salda'dan ders çıkarmamış ve daha büyük tahribatların önünü açacak kararlara imza atmış" diye değerlendirdi.

Resmi Gazete'de bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişkliği Bakanlığı'nın kararları yer aldı. Kararlara göre; doğal sit alanlarıyla ilgili ilke kararları değiştirildi. En son 2019 yılında değiştirilen ilke kararları yürürlükten kaldırılırken, Kesin Korunacak Hassas Alanlar'da izin verilecek faaliyetlere "Kamu yararı", "Ulusal güvenlik" de eklendi.

"DOĞAL SİT ALANLARINI 'ORMAN PARKI YAPIYORUZ' DİYE MAHVEDECEK"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, AKP'nin doğa ve çevre politikalarını yazılı açıklama ile eleştirdi. Öztunç'un açıklaması şöyle:

"Doğal alanların varlığını koruyabilmek için bu alanları insan etkileşiminden uzak tutmamız gerekiyor. Koruma ve kollaması gereken yerleri, kullan-tüket mentalitesiyle yönetiyor. Salda bunun en kötü örneği. Ama Bakan Kurum, ders almıyor. Bu alanları daha da insan etkileşimine açıyor. Ayakla basılması dahi sakıncalı Salda'ya iş makinelerini sokan kişi. 3. derece sit alanında madenciliğe izin veriyor, ikinci derece sit alanlarında enerji tesislerine izin veriyor. Millet bahçeleri bitti, şimdi de 'Orman Parkları' projesini çıkardılar. Doğal sit alanlarını, 'orman parkı yapıyoruz' diye mahvedecek."

"YÖNETMELİK İLE ORMANDA KONAKLAMA AMAÇLI BODRUM DA DAHİL 3,5 KATLIK YAPILAR YAPILABİLECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği "orman parkları" inşasına da ilke kararlarında yer verildiğini aktaran Öztunç, "28 Mayıs'ta da 'orman parkları' için yönetmelik yayımlanmıştı. Bu yönetmelik ile orman alanları içerisinde turizm adı altında yapılaşmaya gidilecek. Yönetmelik ile ormanda konaklama amaçlı bodrum da dahil 3,5 katlık tesisler, yapılar yapılabilecek. Yurttaşlar söz konusu orman parklarından ücret karşılığında faydalanacak" dedi.

"AKP BELLİ Kİ, BU TOPRAKLARI SAHİPSİZ SANIYOR"

"Bu ülke, bu tabiat hepimizin; bir kişinin ve etrafındaki zenginlerin değil" diyen Öztunç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Doğal, tarihi, kültürel alanları, ormanları, kamuya ait taşınmazları halkın tepkilerine, yargı kararlarına rağmen birilerine tahsis ediyorlar, satıyorlar. AKP belli ki, bu toprakları sahipsiz sanıyor. Bu coğrafyanın, tarihin, mirasın sahipsiz olmadığını ilk seçimde AKP'ye göstereceğiz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Murat Kurum, Ali Öztunç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Öztunç: 'Bakan Kurum Önce Salda'dan Ders Çıkarmamış' - Son Dakika

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