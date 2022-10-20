Ali Öztunç, Bakan Özer'e 'Tarım Alet ve Makineleri' Dalının Metal Teknoloji Alanı Kapsamından Çıkarılmasını Sordu: "Kazanılmış Bir Hakkın Geçersiz...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, 'tarım alet ve makineleri' dalının metal teknoloji alanı kapsamından çıkarılması nedeniyle işletmelerin mağdur olduğunu belirterek; "Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e "Mesleki Eğitim Kurulu, metal işleri, ziraat makinaları, alet yapım ve tamirciliği ustalık belgesi ve usta öğretici belgesi olan işletme sahiplerinin belgelerini neden geçersiz saymaktadır? Sizce, kazanılmış bir hakkın hükümsüz sayılması ne kadar doğru bir karardır" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 'tarım alet ve makineleri' dalının metal teknolojisi alanı kapsamından çıkarılmasıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

"BU KARAR AYNI ZAMANDA SANAT OKULU VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA ALANINI DA DARALTMIŞTIR"

Öztunç, soru önergesinin gerekçesinde "6 Ekim 2020 tarihinde 31 sayılı karar ile metal teknolojisi alanı altından kapsam dışına çıkarılan 'Tarım alet ve makineleri dalı' şu anda herhangi bir meslek alanının içine alınmadığı için, ilgili dalda çalışacak çırakların kayıtları alınmamaktadır. Bu durumda mağdur olan binlerce işletme sahibi meslek lisesi ve sanat okullarından çıraklık eğitimi için öğrenci alamamaktadır. Bu karar aynı zamanda sanat okulu ve meslek lisesi öğrencilerinin çalışma alanını da daraltmıştır" ifadelerini kullandı.

"İLGİLİ MESLEK DALINI HANGİ ALAN İÇİNE ALACAĞINIZIN KARARINI VERMEK, İSTİHDAM SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN NEYİ BEKLİYORSUNUZ?"

Öztunç'un Bakan Özer'e yönelttiği soru şöyle:

"Mesleki Eğitim Kurulu, metal işleri, ziraat makinaları, alet yapım ve tamirciliği ustalık belgesi ve usta öğretici belgesi olan işletme sahiplerinin belgelerini neden geçersiz saymaktadır? Sizce, kazanılmış bir hakkın hükümsüz sayılması ne kadar doğru bir karardır? Mesleki Eğitim merkezine kaydı yapılamayan çırak öğrenciler ile bunların çalışacağı işletmeler mağdur olmaktadır. Yasa ve yönetmeliklerin sağladığı hak ve menfaatleri kullanamadıkları gibi bir meslek dalını boşta kalması, gelişmesini etkilemekte, istihdam gibi ülkemizin hayati bir konusunu böyle sürüncemede bırakmak sizce doğru bir yaklaşım mıdır? Belgeleri geçersiz sayılan işletme sahipleri sanat okulu ve meslek okullarından nasıl öğrenci alacaklar? Bu işletmeler, geçerli belgesi olan kişiler üzerinden hülle yoluyla öğrenci çalıştırmak zorunda neden bırakılmaktadır? Bu kararınızla esnafı usulsüz işlem yapmaya yönlendirmiş olmuyor musunuz? Bir an önce ilgili meslek dalını hangi alan içine alacağınızın kararını vermek, binlerce işletme ve önemli ölçüde istihdamın sorununu çözmek için neyi bekliyorsunuz?"