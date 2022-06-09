Ali Öztunç, "Cumhurbaşkanı Tunceli'ye Köprü Sözünü Tutmadı. Bu Köprüyü Yapmak da CHP İktidarına Nasip Olacak"

HABER: TAMER ARDA ERŞİN- KAMERA: ÜNAL AYDIN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de Keban Barajı üzerine köprü sözü verdiğini ancak yıllardır köprünün yapılmadığını anımsatarak, "Ha yaptırmayacaksanız, ki yaptırmayacaklarını da biliyoruz, inşallah CHP ve Millet İttifakı iktidara geliyor. Kısa süre içinde bu köprüyü yapmak da CHP'ye nasip olacak diye düşünüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve beraberindeki 15 CHP milletvekili yurttaşların sorunlarını dinlemek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'ye geldi.

"İKTİDAR OLDULAR, VERDİKLERİ SÖZÜ UNUTTULAR"

Pertek ilçesinde açıklama yapan CHP'li Öztunç, Akdeniz ile Karadeniz'i birleştiren Keban Barajı'nın üzerine sözü verilen köprünün halen yapılmadığına dikkat çekti. Öztunç, "Yıllardır bölge halkının talebi var. Pertek'e köprü yapılsın istiyorlar. Türkiye'de pek çok yere köprü projesi var ama en çok köprüye ihtiyacı olan Pertek'e neden köprü yapılmıyor? Sayın Cumhurbaşkanı iki defa söz verdi. Sayın Binali Yıldırım başbakanlığında söz verdi. Oy almak için köprü yapacağız dediler, oy aldılar, iktidar oldular ve verdikleri sözü unuttular. Pertek'e acilen bir köprünün yapılması gerekiyor. Buraya köprü yapıldığı ve iki yaka birleştiği zaman Elazığ ile Erzincan, Elazığ ile Karadeniz, güney ile kuzeyin birleşmesi daha güzel olacaktır. Bu Fırat ile Dicle'nin birleşmesi gibi olacaktır" diye konuştu.

"YAZ AYLARINDA SAATLERCE FERİBOT BEKLEMEK ZORUNDA KALIYORLAR"

Öztunç, köprü yapılması halinde ticaret ve turizmin de canlanacağına dikkat çekerek, "Yaz aylarında Tunceliler saatlerce feribot beklemek zorunda kalıyorlar. Oysa bir köprü yapılsa beş dakika içinde hemen geçilir ve güzergah devam eder. Erzincan- Tunceli yolu da yapılırsa dört dörtlük olur" dedi.

Öztunç, hükümetin sözünü halen tutmadığını vurgulayarak, "CHP olarak Tunceli'den çağrıda bulunuyoruz. Bir an evvel Pertek köprüsünün yapılması için ihaleye çıkın, projeyi bitirin ve buraya en kısa süre içinde köprü yaptırın. Ha yaptırmayacaksanız, ki yaptırmayacaklarını da biliyoruz, inşallah CHP ve Millet İttifakı iktidara geliyor. Kısa süre içinde bu köprüyü yapmak da CHP'ye nasip olacak diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"GARANTİLİ GEÇİŞ PROJESİYLE YAPTIRMASINLAR"

CHP'li Öztunç, köprünün yapımı için çağrı yaparken AKP'ye yap- işlet- devret uyarısında da bulundu. Öztunç, "Köprüyü istiyoruz ama beşli çeteyi zengin etmek için köprü yapmasınlar. Vatandaşa hizmet için köprü yapsınlar. Yani köprüyü yaparken garantili geçiş projesi üzerinden köprüyü yaptırmasınlar… Bu köprüyü AK Parti rant için kullanmasın. Köprüyü devlet kendisi yapsın. Burayı para, rant kaynağı olarak görmesinler. Köprü yapılsın ama beşli çeteyi zengin etmek için yapılmasın" dedi.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu da Keban Barajı üzerine yapılacak köprüden günde 5-6 bin aracın geçmesini beklediklerini aktararak, döviz garantisi verilerek yapılan Çanakkkale Köprüsü'nden günde 3 bin araç geçtiğini anımsattı. Şaroğlu, "Burada araç sayısı emin olun Çanakkale Köprüsü'nden daha fazla olacaktır" diye konuştu.