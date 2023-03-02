Ali Öztunç: "Dulkadiroğlu İlçemizde Fay Hattının Üzerine Yeni Konut Yapmak İstiyorlar, Akıl Karı Değil" - Son Dakika
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Ali Öztunç: "Dulkadiroğlu İlçemizde Fay Hattının Üzerine Yeni Konut Yapmak İstiyorlar, Akıl Karı Değil"

02.03.2023 17:33

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde hükümetin yapmayı planladığı yeni evlerin de fay hattı üzerinde olduğunu söyledi. Öztunç, “Bulunduğumuz yer Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu ilçemizin Çiğli köyü. Fay hattının tam üzerindeyiz. Bu köyde evlerin çoğu gitmiş durumda ve Kahramanmaraş’ta yeni yapmayı düşündükleri TOKİ konutları ya da depremzedeler için yapılacak olan yeni konutların bir kısmını bu bölgeye yapmayı düşünüyorlar. Akıl karı değil. Fay hattının üzerine yeniden ev yapmak istiyorlar” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hükümetin yapmayı planladığı yeni evlerin de fay hattı üzerinde olduğunu söyledi. Öztunç, "Bulunduğumuz yer Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçemizin Çiğli köyü. Fay hattının tam üzerindeyiz. Bu köyde evlerin çoğu gitmiş durumda ve Kahramanmaraş'ta yeni yapmayı düşündükleri TOKİ konutları ya da depremzedeler için yapılacak olan yeni konutların bir kısmını bu bölgeye yapmayı düşünüyorlar. Akıl karı değil. Fay hattının üzerine yeniden ev yapmak istiyorlar" dedi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Çiğli köyüne giden Öztunç, köydeki birçok binanın yıkıldığına, yolların yarıldığına dikkat çekti. TOKİ tarafından planlanan yeni evlerin bir kısmının da Çiğli köyüne yapılacağına işaret eden Öztunç, "Akıl karı değil" diyerek tepkisini dile getirdi. Öztunç, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz yer Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçemizin Çiğli köyü. Fay hattının tam üzerindeyiz. Fay hattı buradan geçmiş, yeni yapmayı planladıkları konutlar da bu bölgeye yakın olacak. Burası düz yoldu, buradan gördüğünüz gibi burası çökmüş durumda (deprem sonrası zarar gören yolu göstererek). Bu köyde evlerin çoğu gitmiş durumda ve Kahramanmaraş'ta yeni yapmayı düşündükleri TOKİ konutları ya da depremzedeler için yapılacak olan yeni konutların bir kısmını bu bölgeye yapmayı düşünüyorlar. Akıl karı değil. Fay hattının üzerine yeniden ev yapmak istiyorlar."

ANKA Haber Ajansı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından hazırlanan "Afet Bölgesi Tasarım Alanları Rehberi"ne ulaşmıştı. Mahir Bağış ve Sinan Tartanoğlu imzası ile hazırlanan haberde, Kahramanmaraş'ta il genelinde 4 milyon 9 bin metrekare alan üzerinde proje hazırlanacağı ve toplamda 17 bin 250 adet daire üretileceği bilgisine yer verilmişti.

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Öztunç: 'Dulkadiroğlu İlçemizde Fay Hattının Üzerine Yeni Konut Yapmak İstiyorlar, Akıl Karı Değil' - Son Dakika

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