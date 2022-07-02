Ali Öztunç, Hastane Randevu Sisteminin Araştırılmasını İstedi: "Vatandaşlar Doktor Randevusu Almak İçin Milletvekilini Arıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasında oluşan aksaklıkların giderilmesi, hastaların muayene randevusu almakta yaşadıkları zorlukların önüne geçilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve çözüm yollarının araştırılması için TBMM'de komisyon kurulmasını istedi. Öztunç, "Vatandaş artık kamu hastanelerinden hizmet alamaz duruma getirilmiştir. Artık öyle bir duruma gelindi ki vatandaşlar milletvekili makamlarını doktor randevusu almak için aramaktadırlar" dedi.

Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç'un çalışmadığı gerekçesiyle MHRS ile ilgili olarak hazırladığı araştırma önergesi, CHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na dün sunuldu. Araştırma önergesinin gerekçesi şöyle:

"MHRS ve ALO 182'den randevu alamayan veya randevusu aylar sonrasına verilen vatandaşlar özel hastanelere mahküm bırakılmaktadır. Vatandaş artık kamu hastanelerinden hizmet alamaz duruma getirilmiştir. Artık öyle bir duruma gelindi ki vatandaşlar milletvekili makamlarını doktor randevusu almak için aramaktadırlar. Randevu bulunamamasının diğer bir sebebi doktor yetersizliğidir. Doktorların İnsanca yaşayabilecekleri ücretleri alamamaları, Sağlıkta şiddeti çözmek için somut adımların atılmaması, hekimlerin gidişini önleyecek, onların çalışma koşullarını iyileştirecek adımların atılmaması hekimlerimizin yurtdışına gidişini hızlandırmaktadır."

"SAĞLIK BAKANLIĞI MHRS SİSTEMİ ÇÖKÜYOR, VATANDAŞ RANDEVU ALAMIYOR, AMELİYATLAR YAPILAMIYOR"

Öztunç, bu konuyla ilgili TBMM'de neden araştırma komisyonu kurulması gerektiğini de şöyle açıkladı:

"Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi çöküyor, vatandaş randevu alamıyor, ameliyatlar yapılamıyor, ilaç bulunamıyor, hekim sayısı yetersiz, hekimler çalışma koşulları ve sosyal hakların yetersizliğinden istifa edip yurtdışına gidiyor. Bir an önce gerekli tedbirler alınmaz ise sağlık sistemimiz iflas edecektir. Vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi ve MHRS uygulamasında oluşan aksaklıkların giderilmesi, hastaların muayene randevusu almakta yaşadıkları zorlukların önüne geçilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve çözüm yollarının araştırılması için Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz."