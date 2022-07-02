Ali Öztunç, Hastane Randevu Sisteminin Araştırılmasını İstedi: "Vatandaşlar Doktor Randevusu Almak İçin Milletvekilini Arıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Öztunç, Hastane Randevu Sisteminin Araştırılmasını İstedi: "Vatandaşlar Doktor Randevusu Almak İçin Milletvekilini Arıyor"

02.07.2022 12:34
Ali Öztunç, Hastane Randevu Sisteminin Araştırılmasını İstedi: "Vatandaşlar Doktor Randevusu Almak İçin Milletvekilini Arıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasında oluşan aksaklıkların giderilmesi, hastaların muayene randevusu almakta yaşadıkları zorlukların önüne geçilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve çözüm yollarının araştırılması için TBMM’de komisyon kurulmasını istedi. Öztunç, “Vatandaş artık kamu hastanelerinden hizmet alamaz duruma getirilmiştir. Artık öyle bir duruma gelindi ki vatandaşlar milletvekili makamlarını doktor randevusu almak için aramaktadırlar” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasında oluşan aksaklıkların giderilmesi, hastaların muayene randevusu almakta yaşadıkları zorlukların önüne geçilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve çözüm yollarının araştırılması için TBMM'de komisyon kurulmasını istedi. Öztunç, "Vatandaş artık kamu hastanelerinden hizmet alamaz duruma getirilmiştir. Artık öyle bir duruma gelindi ki vatandaşlar milletvekili makamlarını doktor randevusu almak için aramaktadırlar" dedi.

Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç'un çalışmadığı gerekçesiyle MHRS ile ilgili olarak hazırladığı araştırma önergesi, CHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na dün sunuldu. Araştırma önergesinin gerekçesi şöyle:

"MHRS ve ALO 182'den randevu alamayan veya randevusu aylar sonrasına verilen vatandaşlar özel hastanelere mahküm bırakılmaktadır. Vatandaş artık kamu hastanelerinden hizmet alamaz duruma getirilmiştir. Artık öyle bir duruma gelindi ki vatandaşlar milletvekili makamlarını doktor randevusu almak için aramaktadırlar. Randevu bulunamamasının diğer bir sebebi doktor yetersizliğidir. Doktorların İnsanca yaşayabilecekleri ücretleri alamamaları, Sağlıkta şiddeti çözmek için somut adımların atılmaması, hekimlerin gidişini önleyecek, onların çalışma koşullarını iyileştirecek adımların atılmaması hekimlerimizin yurtdışına gidişini hızlandırmaktadır."

"SAĞLIK BAKANLIĞI MHRS SİSTEMİ ÇÖKÜYOR, VATANDAŞ RANDEVU ALAMIYOR, AMELİYATLAR YAPILAMIYOR"

Öztunç, bu konuyla ilgili TBMM'de neden araştırma komisyonu kurulması gerektiğini de şöyle açıkladı:

"Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi çöküyor, vatandaş randevu alamıyor, ameliyatlar yapılamıyor, ilaç bulunamıyor, hekim sayısı yetersiz, hekimler çalışma koşulları ve sosyal hakların yetersizliğinden istifa edip yurtdışına gidiyor. Bir an önce gerekli tedbirler alınmaz ise sağlık sistemimiz iflas edecektir. Vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi ve MHRS uygulamasında oluşan aksaklıkların giderilmesi, hastaların muayene randevusu almakta yaşadıkları zorlukların önüne geçilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve çözüm yollarının araştırılması için Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz."

YORUMLAR
500
Torba teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (2) Torba teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (2) Milletvekili Karaman'dan İliç'teki altın madeniyle ilgili açıklama Milletvekili Karaman'dan İliç'teki altın madeniyle ilgili açıklama
Kaynak: ANKA

Milletvekili, Ali Öztunç, MHRS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Öztunç, Hastane Randevu Sisteminin Araştırılmasını İstedi: 'Vatandaşlar Doktor Randevusu Almak İçin Milletvekilini Arıyor' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:12 Yazıcıoğlu'nun yakın koruması polis memuru Murat Tekin ifade verdi: Başkan, son zamanlarında silah taşırdı
12:05 Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu
12:01 TFF Başkanı Büyükekşi: Maçlardan önce konser düzenlenecek
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 12:41:07. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Öztunç, Hastane Randevu Sisteminin Araştırılmasını İstedi: "Vatandaşlar Doktor Randevusu Almak İçin Milletvekilini Arıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement