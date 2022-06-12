Ali Öztunç, İliç'teki Altın Madeni İçin Uyardı: "Burada Yer Altı Sularına Karışacak Olan Kimyasal Atıklar Ne Börtü Bırakır Ne Böcek" - Son Dakika
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Ali Öztunç, İliç'teki Altın Madeni İçin Uyardı: "Burada Yer Altı Sularına Karışacak Olan Kimyasal Atıklar Ne Börtü Bırakır Ne Böcek"

12.06.2022 10:39

CHP Genel Başkan Yardımcı Ali Öztunç, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninin neden olduğu tehlikeye dikkat çekerek, “Allah korusun, bu siyanür havuzlarında herhangi bir şey olması durumunda -ki burası deprem bölgesi, bir şey olması durumunda- burada yer altı sularına karışacak olan kimyasal atıklar Fırat’ı, Keban Barajı’nı, Munzur’u kirletir. Ne börtü bırakır ne böcek; taş üstünde taş bırakmaz. Buraları gerçekten sıkıntılı bir hale sokar. Bu yüzden buraya devletin daha fazla eğilmesi gerektiğini düşünüyoruz, denetimlerin daha fazla yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yöntemle bu işi yapılmasının yanlış olduğunu söylüyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcı Ali Öztunç, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin neden olduğu tehlikeye dikkat çekerek, "Allah korusun, bu siyanür havuzlarında herhangi bir şey olması durumunda -ki burası deprem bölgesi, bir şey olması durumunda- burada yer altı sularına karışacak olan kimyasal atıklar Fırat'ı, Keban Barajı'nı, Munzur'u kirletir. Ne börtü bırakır ne böcek; taş üstünde taş bırakmaz. Buraları gerçekten sıkıntılı bir hale sokar. Bu yüzden buraya devletin daha fazla eğilmesi gerektiğini düşünüyoruz, denetimlerin daha fazla yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yöntemle bu işi yapılmasının yanlış olduğunu söylüyoruz" dedi.

Ali Öztunç, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve parti yöneticileri ile birlikte İliç'teki altın madeni sahasına gitti. Öztunç, burada yaptığı açıklamada, maden sahasındaki siyanür havuzlarının bölge için büyük risklere yol açabileceğini söyledi. Öztunç, şöyle konuştu:

"Şu anda İliç'teyiz. İliç, son zamanlarda altın madeni ve bu madenin siyanür havuzlarının bölgeye verdiği zararla gündemde. Medya, siyaset, buraya ilgi göstermeye başladı. Biz hiçbir şekilde madenciliğe, sermayeye karşı değiliz ama bazen yerin üstü, yerin altından değerlidir. Bazen yerin altıdakini çıkartırken çevreye zarar vermemek lazım. Burada maalesef bu siyanür havuzlarıyla, kimyasal atık havuzlarıyla bölgeye çok büyük zarar veriliyor. Buradan Tunceli'ye, Ovacık'a kadar, batı bölgesinden Erzincan'a kadar; Kemaliye'ye, Divriği'ye kadar bu alan tehlike altında.

Allah korusun, bu siyanür havuzlarında herhangi bir şey olması durumunda -ki burası deprem bölgesi, bir şey olması durumunda- burada yer altı sularına karışacak olan kimyasal atıklar Fırat'ı, Keban Barajı'nı, Munzur'u kirletir. Ne börtü bırakır ne böcek; taş üstünde taş bırakmaz. Buraları gerçekten sıkıntılı bir hale sokar. Bu yüzden buraya devletin daha fazla eğilmesi gerektiğini düşünüyoruz, denetimlerin daha fazla yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yöntemle bu işin yapılmasının yanlış olduğunu söylüyoruz. Bazı çevreciler, bölge halkının bir kısmı buna karşı mücadele ediyor ama bu insanlar yalnız bırakılmamalı. CHP olarak biz buradayız. İliç İlçe Başkanı'mız, İl Başkanı'mız bu mücadeleyi veriyor. İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile birlikte geldim; gözümüz burada, uyarıyoruz.

Az kaldı, iktidar değişiyor. Yeni iktidar geldiğinde bu kadar rahat edemeyecekler. Bu kadar rahat at koşturamayacaksınız. Burada memlekete, devlete, toprağa, kuşa, kurda, börtü böceğe zarar veriyorsunuz. Yer altı sularına, barajlara zarar vereceksiniz. Para için insan yaşamını mı bitireceksiniz? Bu konuda bir araştırma komisyonu kurulması için önümüzdeki haftalarda bir araştırma komisyonu teklifini Sevda Erdan Kılıç vekilim ile birlikte sunacağız. Burada bu işle ilgili mücadele eden arkadaşlara destek sunacağız."

Ali Öztunç, İliç'teki Altın Madeni İçin Uyardı: Burada Yer Altı Sularına Karışacak Olan Kimyasal Atıklar Ne Börtü Bırakır Ne Böcek
Ali Öztunç, İliç'teki Altın Madeni İçin Uyardı: Burada Yer Altı Sularına Karışacak Olan Kimyasal Atıklar Ne Börtü Bırakır Ne Böcek
Ali Öztunç, İliç'teki Altın Madeni İçin Uyardı: Burada Yer Altı Sularına Karışacak Olan Kimyasal Atıklar Ne Börtü Bırakır Ne Böcek
Ali Öztunç, İliç'teki Altın Madeni İçin Uyardı: Burada Yer Altı Sularına Karışacak Olan Kimyasal Atıklar Ne Börtü Bırakır Ne Böcek

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Kaynak: ANKA

Ali Öztunç, Erzincan, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Öztunç, İliç'teki Altın Madeni İçin Uyardı: 'Burada Yer Altı Sularına Karışacak Olan Kimyasal Atıklar Ne Börtü Bırakır Ne Böcek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Öztunç, İliç'teki Altın Madeni İçin Uyardı: "Burada Yer Altı Sularına Karışacak Olan Kimyasal Atıklar Ne Börtü Bırakır Ne Böcek" - Son Dakika
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