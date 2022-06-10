Ali Öztunç: "Papua Yeni Gine Kinası, 4 Lira 75 Kuruş. Oranın Parası Bile Bizim Paradan Daha Değerli Hale Gelmiş. Yazık"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Papua Yeni Gine diye bir devlet var, duydunuz mu? Yani, çok az bilinen bir devlet. Papua Yeni Gine kinası, yani parası 4 lira 75 kuruş. Oranın parası bile bizim paradan daha değerli hale gelmiş. Yazık. Bu kadar da olmaz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Erzincan İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi. Öztunç, şunları söyledi:

"Biz de Tayyip Erdoğan'ın adaylığını istiyorduk. Çünkü, onu sandıkta yenmek istiyoruz. Onu sandıkta yeneceğiz, sandıkta mağlup edeceğiz onu. Sandıkta yendikten sonra onu göndereceğiz. Seçime Cumhurbaşkanı olarak girecek Tayyip Erdoğan, eski Cumhurbaşkanı olarak çıkacak Tayyip Erdoğan. İnşallah, eğer 2023'te olacaksa, 2023'te en geç; Tayyip Erdoğan'ı eski Cumhurbaşkanı yapacağız. İnşallah Millet İttifakı'nın adayını da 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. Bu net. Erdoğan'ın aday olması, bizim açımızdan mutluluk verici olmuştur. Çünkü biz onu sandıkta yenerek 20 yıldır yaptıkları bu yıkımın hesabını sormak istiyoruz.

"EKONOMİYİ YÖNETEMİYORLAR. MEMLEKETİ YÖNETEMİYORLAR. ARTIK İPİN UCU İYİCE KAÇTI"

Ekonomi çok kötü. Millet perişan. Bakıyorsunuz, her gün zam geliyor her gün. Akaryakıta, doğal gaza, elektriğe, şekere, çaya, una ne varsa zam geliyor. Zam, zam, zam… Hepsini yapan da Tayyip Erdoğan. Onu da söyleyelim. Ekonomiyi yönetemiyorlar. Memleketi yönetemiyorlar. Artık ipin ucu iyice kaçtı.

Dün akşam Nebati, Sayın Nebati yeni bir model açıkladı. Hani ekonomiyi düzeltecekler ya dolar biraz indi aşağıya, döviz kurları, bir lira kadar indi aşağıya dolar. Birinci sorum: O arada, bir lira indiğinde kimler yüksekten sattı, kimler bir lira indikten sonra yeniden dolar aldı? Bir defa bu da araştırılacak, bu da açıklanacak, iktidarımızda.

İkincisi, ekonomiyi düzelteceğiz diye yeni bir model açıklıyorlar yaklaşık yarım saat dolarda ufak bir düşüş oluyor. Tekrar aynı yere çıkıyor. Testi kırılmış, su tutmuyor. Ekonomi dikiş tutmuyor artık. Böyle modellerle falan ekonomi düzelmez. Ekonominin düzelmesinin tek bir yolu var, sandık, seçim, millete gitmek. Millet hakemdir. Hakeme gideceğiz, millete gideceğiz ve diyeceğiz ki 'Sen belirle kardeşim yeni iktidarı.' Dünyanın neresinde olursa olsun ekonomik kriz olduğu zaman seçime gidilmiştir. 2002'de Türkiye'de benzer bir tablo yaşandı. Kriz vardı, seçime gidildi, rahatlama oldu. Yine bu krizden çıkışın tek yolu, sandıktır, seçimdir. O yüzden bir kez daha Erzincan'dan çağrı yapıyorum. Sayın Erdoğan, dik dik konuşuyorsun. Yüreğin yetiyorsa sandığı getir. Varsa yüreğiniz, kendinize güveniyorsanız, ortağınızla birlikte sandığı getirin seçime gidelim.

"PAPUA YENİ GİNE KİNASI, YANİ PARASI 4 LİRA 75 KURUŞ"

Öyle bir noktaya geldi ki ekonomi… Dolar 17.10- 17.20'lerde şu an. Daha vahim bir şey söyleyeceğim size. Papua Yeni Gine diye bir devlet var duydunuz mu? Yani, çok az bilinen bir devlet. Papua Yeni Gine kinası, yani parası 4 lira 75 kuruş. Oranın parası bile bizim paradan daha değerli hale gelmiş. Yazık. Gerçekten yazık. Bu kadar da olmaz. Bu kadar ekonomi bilmezlik, bu kadar ekonomiden uzak olmak. İşte sonuç bu. 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' kim söylüyor? Tayyip Erdoğan. Ekonomistmiş, ne ekonomisti? Çakma ekonomist. Diploman bile yok. Sayın Erdoğan, bu millete birazcık sevgi duyuyorsa, 20 yıldır kendisini iktidar yapan, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtan, bu millete birazcık sevgin varsa şu sandığı artık milletin önüne getir. Başka çare yok. Millet daha da fakirleşiyor, millet daha da yoksullaşıyor. Paramızı pula çeviriyorsun. Yeter artık, sandığı getir."