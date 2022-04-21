Ali Öztunç: Sayın Genel Başkanımız Bu Protestosuyla Elektrik Faturalarındaki Yüksek Artışı, Fakirliği, Vatandaşın Neler Çektiğini Gündeme Getirdi - Son Dakika
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Ali Öztunç: Sayın Genel Başkanımız Bu Protestosuyla Elektrik Faturalarındaki Yüksek Artışı, Fakirliği, Vatandaşın Neler Çektiğini Gündeme Getirdi

21.04.2022 14:27

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektrik zamlarını protesto ederek faturalarını ödemediği için evinin elektriğinin kesilmesine ilişkin, “Sayın Genel Başkanımız elektrik fiyatlarındaki yüksek artışı gündeme getirmiş oldu. Nasıl ki Adalet Yürüyüşü'nde adaletsizliği, hukuksuzluğu, kanunsuzluğu gündeme getirdiyse bugün de bu protestosuyla elektrik fiyatlarındaki yüksek artışı, yoksulluğu, fakirliği, vatandaşın neler çektiğini gündeme getirmiş oldu” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamlarını protesto ederek faturalarını ödemediği için evinin elektriğinin kesilmesine ilişkin, "Sayın Genel Başkanımız elektrik fiyatlarındaki yüksek artışı gündeme getirmiş oldu. Nasıl ki Adalet Yürüyüşü'nde adaletsizliği, hukuksuzluğu, kanunsuzluğu gündeme getirdiyse bugün de bu protestosuyla elektrik fiyatlarındaki yüksek artışı, yoksulluğu, fakirliği, vatandaşın neler çektiğini gündeme getirmiş oldu" dedi.

Ali Öztunç, bugün yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamlarını protesto ederek faturalarını ödemediği için evinin elektriğinin kesilmesini değerlendirdi. Öztunç, şöyle konuştu:

"2021 YILINDA YAKLAŞIK 3,5 MİLYON HANENİN ELEKTRİĞİ FATURA ÖDENMEDİĞİ İÇİN KESİLMİŞTİ"

"21. yüzyıl Türkiye'sinde maalesef elektrik faturasını ödemediği için milyonlarca hanenin elektriği kesilmişti. Bir soru önergesine verilen yanıtta; 2021 yılında yaklaşık 3,5 milyon hanenin elektriği fatura ödenmediği için kesilmişti. Vatandaş, faturasını ödemediği zaman elektriğinin kesildiğini bunlara duyuramıyor. Bu saraydaki iktidara duyuramıyordu. Sayın Genel Başkanımız protestosunu yaptı ve bugün onun da elektriği kesildi.

"NASIL Kİ ADALET YÜRÜYÜŞÜNDE ADALETSİZLİĞİ, HUKUKSUZLUĞU GÜNDEME GETİRDİYSE BUGÜN DE BU PROTESTOSUYLA FAKİRLİĞİ, VATANDAŞIN NELER ÇEKTİĞİNİ GÜNDEME GETİRMİŞ OLDU"

Tüm Türkiye öğrendi, gördü ki elektrik faturaları ödenmediği takdirde elektrikler kesiliyor. Bu, elektrik fiyatlarındaki artışın ispatıdır. Sayın Genel Başkanımız elektrik fiyatlarındaki yüksek artışı gündeme getirmek istedi ve bunu gündeme getirmiş oldu. Nasıl ki Adalet Yürüyüşü'nde adaletsizliği, hukuksuzluğu, kanunsuzluğu gündeme getirdiyse bugün de bu protestosuyla elektrik fiyatlarındaki yüksek artışı, yoksulluğu, fakirliği, vatandaşın neler çektiğini gündeme getirmiş oldu."

Ali Öztunç: Sayın Genel Başkanımız Bu Protestosuyla Elektrik Faturalarındaki Yüksek Artışı, Fakirliği, Vatandaşın Neler Çektiğini Gündeme Getirdi
Ali Öztunç: Sayın Genel Başkanımız Bu Protestosuyla Elektrik Faturalarındaki Yüksek Artışı, Fakirliği, Vatandaşın Neler Çektiğini Gündeme Getirdi
Ali Öztunç: Sayın Genel Başkanımız Bu Protestosuyla Elektrik Faturalarındaki Yüksek Artışı, Fakirliği, Vatandaşın Neler Çektiğini Gündeme Getirdi
Ali Öztunç: Sayın Genel Başkanımız Bu Protestosuyla Elektrik Faturalarındaki Yüksek Artışı, Fakirliği, Vatandaşın Neler Çektiğini Gündeme Getirdi

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Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Öztunç, Protesto, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ali Öztunç: Sayın Genel Başkanımız Bu Protestosuyla Elektrik Faturalarındaki Yüksek Artışı, Fakirliği, Vatandaşın Neler Çektiğini Gündeme Getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Öztunç: Sayın Genel Başkanımız Bu Protestosuyla Elektrik Faturalarındaki Yüksek Artışı, Fakirliği, Vatandaşın Neler Çektiğini Gündeme Getirdi - Son Dakika
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