Ali Öztunç: "Sürecin Takipçisiyiz. 1,7 Milyar Dolarlık Yatırım Sahibinin 16 Milyon TL ile Caydırılamayacağını Biliyoruz" - Son Dakika
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Ali Öztunç: "Sürecin Takipçisiyiz. 1,7 Milyar Dolarlık Yatırım Sahibinin 16 Milyon TL ile Caydırılamayacağını Biliyoruz"

27.06.2022 17:08
Ali Öztunç: "Sürecin Takipçisiyiz. 1,7 Milyar Dolarlık Yatırım Sahibinin 16 Milyon TL ile Caydırılamayacağını Biliyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın siyanür sızıntısı yaşanan Erzincan İliç’teki altın madeninin faaliyetlerini durdurmasıyla ilgili “Sürecin takipçisiyiz. 1,7 milyar dolarlık yatırım sahibinin 16 Milyon TL ile caydırılamayacağını biliyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın siyanür sızıntısı yaşanan Erzincan İliç'teki altın madeninin faaliyetlerini durdurmasıyla ilgili "Sürecin takipçisiyiz. 1,7 milyar dolarlık yatırım sahibinin 16 Milyon TL ile caydırılamayacağını biliyoruz" dedi.

CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Erzincan İliç'te siyanür sızıntısı olan Anagold Madencilik firmasının faaliyetlerinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından durdurulmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Öztunç'un paylaşımı şöyle:

"İliç için faaliyetten men sorumuz sonrasında, Bakanlık durdurma kararı verdi. Sürecin takipçisiyiz. 1,7 milyar dolarlık yatırım sahibinin 16 Milyon TL ile caydırılamayacağını biliyoruz. Geçici göstermelik yaptırımlarla algı yönetimi yapmasına izin vermeyeceğiz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Öztunç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Öztunç: 'Sürecin Takipçisiyiz. 1,7 Milyar Dolarlık Yatırım Sahibinin 16 Milyon TL ile Caydırılamayacağını Biliyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Öztunç: "Sürecin Takipçisiyiz. 1,7 Milyar Dolarlık Yatırım Sahibinin 16 Milyon TL ile Caydırılamayacağını Biliyoruz" - Son Dakika
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