Ali Öztunç'tan Bakan Kurum'a "Vanlı Depremzedelerin Konutları Ne Zaman Teslim Edilecek?" - Son Dakika
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Ali Öztunç'tan Bakan Kurum'a "Vanlı Depremzedelerin Konutları Ne Zaman Teslim Edilecek?"

30.05.2022 15:47
Ali Öztunç'tan Bakan Kurum'a "Vanlı Depremzedelerin Konutları Ne Zaman Teslim Edilecek?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, 2019-2020 yıllarında yaşanan Van depremleri sonrası depremzedelerin kullanılamaz hale gelen konteynerlerde yaşamaya çalıştığına ve konutların tamamlanamadığına dikkat çekti. Öztunç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a “İki yıldır bitirilemeyen deprem konutları ne zaman teslim edilecektir? Bu konutlar neden bitirilemiyor?” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, 2019-2020 yıllarında yaşanan Van depremleri sonrası depremzedelerin kullanılamaz hale gelen konteynerlerde yaşamaya çalıştığına ve konutların tamamlanamadığına dikkat çekti. Öztunç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a "İki yıldır bitirilemeyen deprem konutları ne zaman teslim edilecektir? Bu konutlar neden bitirilemiyor?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 2019-2020 yıllarında yaşanan Van depremleri sonrası depremzedelerin konteynerlerde yaşamaya çalışması ve yapımı tamamlanmayan konutları TBMM gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde veren Öztunç, şunları ifade etti:

"VATANDAŞLAR, GEÇİCİ DE OLSA BARINABİLECEKLERİ İNSAN ONURUNA YAKIŞIR KONUTLARA YERLEŞTİRİLMEMİŞLERDİR"

"2019-2020 yıllarında Van'da meydana gelen depremlerin üzerinden yıllar geçmesine rağmen Van'ın Başkale ve Erciş'in pek çok köyünde vatandaşlarımız bu dondurucu soğuklarda konteynerlerde yaşamak zorunda bırakılmış, geçici de olsa barınabilecekleri insan onuruna yakışır konutlara yerleştirilmemişlerdir. Kaldıkları konteynerler oturulamaz hale gelmiştir."

Öztunç, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

"DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?"

"Van Erciş'te, deprem sonrası iki yıldır konteynerlerde yaşayan 25 aileyi kalıcı konutlara ne zaman geçireceksiniz? İki yıldır bitirilemeyen deprem konutları ne zaman teslim edilecektir? Bu konutlar neden bitirilemiyor? Van depreminden sonra hala konteynerlerde yaşayan vatandaş sayısı kaçtır? Bu vatandaşlara nakdi ve ayni yardım yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa aile başı yapılan yardım miktarı ne kadardır?"

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Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Ali Öztunç, Van, Güncel, Son Dakika

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