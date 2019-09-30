Ali Palabıyık, CSKA Moskova-Espanyol maçını yönetecek
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FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun 2. haftasında Rusya'nın CSKA Moskova ile İspanya'nın Espanyol takımları arasında yapılacak maçta düdük çalacak.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:06 Kaynak: AA
FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun 2. haftasında Rusya'nın CSKA Moskova ile İspanya'nın Espanyol takımları arasında yapılacak maçta düdük çalacak.
Başkent Moskova'daki CSKA Arena'da 3 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.
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