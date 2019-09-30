Son Dakika Haberleri: Ali Palabıyık, CSKA Moskova-Espanyol maçını yönetecek
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Ali Palabıyık, CSKA Moskova-Espanyol maçını yönetecek

1 saat önce

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun 2. haftasında Rusya'nın CSKA Moskova ile İspanya'nın Espanyol takımları arasında yapılacak maçta düdük çalacak.

Ali Palabıyık, CSKA Moskova-Espanyol maçını yönetecek, System.String[]

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun 2. haftasında Rusya'nın CSKA Moskova ile İspanya'nın Espanyol takımları arasında yapılacak maçta düdük çalacak.

Başkent Moskova'daki CSKA Arena'da 3 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Ali Palabıyık, İspanya, Moskova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:06 Kaynak: AA
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