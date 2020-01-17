Ali Palabıyık'ın Alanyaspor ve Kayserispor karnesi - Son Dakika
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Ali Palabıyık'ın Alanyaspor ve Kayserispor karnesi

6 saat önce

Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki maçı yönetecek olan hakem Ali Palabıyık'ın karnesi.Süper Lig 2019-2020 sezonun ikinci yarısı bu hafta start alıyor.

Ali Palabıyık'ın Alanyaspor ve Kayserispor karnesi, System.String[]

Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki maçı yönetecek olan hakem Ali Palabıyık'ın karnesi.


Süper Lig 2019-2020 sezonun ikinci yarısı bu hafta start alıyor. Ligin ikinci yarısı için başarı çıtasını yükseltmek isteyen Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor, Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligin ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Ankara Bölgesi Üst Klasman Hakemi Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Maçın 4.hakemi Bilal Köseoğlu olarak açıklandı. Bu maçın VAR Hakemi Özgüç Türkalp olurken, AVAR Hakemi ise Yasin Kol olarak belirlendi.


Alanyaspor karnesi


Ankaralı Ali Palabıyık, bugüne kadar Alanyaspor'un 11 maçını yönetti. Akdeniz ekibi, bu maçlarda 3 galibiyet 4 beraberlik 4 yenilgi elde etti. Bu sezon 10 müsabaka yöneten Ali Palabıyık, ilk kez Alanyaspor maçında düdük çalacak. Alanyaspor, Ali Palabıyık'ın yönettiği maçlarda şu sonuçları aldı:


Alanyaspor- Başakşehir 1-1


Akhisarspor-Alanyaspor 0-4


Alanyaspor- Fenerbahçe 2-3


Alanyaspor- Konyaspor 2-3


Balıkesirspor-Alanyaspor 0-0


Elazığspor-Alanyaspor 1-0


Alanyaspor- Fethiyespor 2-0


Alanyaspor-Göztepe 1-1


Alanyaspor- Marmaris 2-2


Alanyaspor-Ünyespor 2-1


Alanyaspor- Bucaspor 1-2


Kayserispor karnesi


39 yaşındaki hakem, Hes Kablo Kayserispor'un 10 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 4 galibiyet 4 yenilgi elde ederken 2 kez de berabere kaldı. Ali Palabıyık, bu sezon ilk kez bir Kayserispor maçı yönetecek. Ali Palabıyık yönetimindeki maçlarda Kayserispor'un aldığı sonuçlar şu şekilde:


Trabzonspor-Kayserispor 4-0


Kayserispor- Sivasspor 1-1


Kayserispor-Konyaspor 2-1


Kasımpaşa-Kayserispor 3-1


Kayserispor- Eskişehirspor 0-0


Kayserispor-Elazığspor 1-0


Adana DS-Kayserispor 2-1


Bursaspor-Kayserispor 2-0


Kasımpaşa-Kayserispor 1-2


Kayserispor- Antalyaspor 0-1 - KAYSERİ

Aytemiz Alanyaspor, Ali Palabıyık, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:43 Kaynak: İHA
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