Ali Palabıyık sahada değil VAR masasında!

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, kulübün resmi dergisinin kasım sayısında yer alan yazısında, "Bu sezon kazandığımız maçların hakemlerine bir sonraki hafta görev verilmiyor; puan kaybettiğimiz maçlarda ise bu durum yaşanmıyor" iddiasında bulunmuştu.



MHK'nın dün açıkladığı hakem listesinde F. Bahçe'nin oynadığı ve 3-2 kazandığı kasımpaşa maçını yöneten Ali Palabıyık, bu kez VAR hakemi olarak yer aldı. Palabıyık, Alanya-Göztepe maçında görev yapacak.



F.BAHÇE'NiN BU SEZON KAZANDIĞI MAÇLARIN HAKEMLERi



RAKiP SKOR HAKEM



Gaziantep 5-0 Arda kardeşler



Başakşehir 2-1 H.Umut Meler



Ankaragücü 2-1 Abdulkadir Bitigen



Denizlispor 2-1 Fırat Aydınus



Konyaspor 5-1 Ali Şansalan



Kasımpaşa 3-2 Ali Palabıyık

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