Son Dakika Haberleri: Ali Palabıyık sahada değil VAR masasında!
Son Dakika Spor Ali Palabıyık sahada değil VAR masasında! - Son Dakika Spor

Ali Palabıyık sahada değil VAR masasında!

6 saat önce

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, kulübün resmi dergisinin kasım sayısında yer alan yazısında, "Bu sezon kazandığımız maçların hakemlerine bir sonraki hafta görev verilmiyor; puan kaybettiğimiz maçlarda ise bu durum yaşanmıyor" iddiasında bulunmuştu.

Ali Palabıyık sahada değil VAR masasında!, System.String[]

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, kulübün resmi dergisinin kasım sayısında yer alan yazısında, "Bu sezon kazandığımız maçların hakemlerine bir sonraki hafta görev verilmiyor; puan kaybettiğimiz maçlarda ise bu durum yaşanmıyor" iddiasında bulunmuştu.


MHK'nın dün açıkladığı hakem listesinde F. Bahçe'nin oynadığı ve 3-2 kazandığı kasımpaşa maçını yöneten Ali Palabıyık, bu kez VAR hakemi olarak yer aldı. Palabıyık, Alanya-Göztepe maçında görev yapacak.


F.BAHÇE'NiN BU SEZON KAZANDIĞI MAÇLARIN HAKEMLERi


RAKiP SKOR HAKEM


Gaziantep 5-0 Arda kardeşler


Başakşehir 2-1 H.Umut Meler


Ankaragücü 2-1 Abdulkadir Bitigen


Denizlispor 2-1 Fırat Aydınus


Konyaspor 5-1 Ali Şansalan


Kasımpaşa 3-2 Ali Palabıyık

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Ali Palabıyık, Ali Koç, Bahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:36 
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