Ali Palabıyık top toplayıcı çocuğun yerini değiştirdi

Zaman geçirici harekette bulunan top toplayıcı çocuğu tribüne gönderen Ali Palabıyık'ın, görevli çocuğu yerinden uzaklaştırdığı an yayıncı kuruluşun kameralarına da yansıdı.



Terim ve yardımcıları tribünde



Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle Kasımpaşa maçında tribünde yer aldı.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç men cezası vermiş, Tahkim Kurulu da bu cezayı 3 maça indirmişti.



PFDK'nin aynı maçta 3 maç men cezası verdiği Ümit Davala'nın yanı sıra geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada 8 maç men cezası alan Hasan Şaş da yedek kulübesinde bulunamadı.



Galatasaray'ın Kasımpaşa ile yaptığı maçta takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı.



Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla Fatih Terim'e destek verdi.



Taraftarlar, ayrıca "Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, Fatih Terim ayarı. Biz buradayız durdursanıza hadi Galatasaray'ı", "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak. Galatasaray'ın Galatasaraylıdan başka dostu yok" ve "Galatasaray tek siz hepiniz" yazılı pankartlara yer verdi.