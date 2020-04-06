Ali Poyrazoğlu: Bodrum'a gelmeyin

" Bodrum'a gelmeyin. Sadece buraya değil, Marmaris'e, Kuşadası'na ya da başka tatil yörelerine de gitmeyin. Buralarda sağlık imkanları kısıtlı. Bodrum'da üç tane hastane var, hepsinin kapasitesi belli. Sağlığınızı düşünerek buralara gelmeyin."