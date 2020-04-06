Ali Poyrazoğlu: Bodrum'a gelmeyin
17 dakika önce
"Bodrum'a gelmeyin.
" Bodrum'a gelmeyin. Sadece buraya değil, Marmaris'e, Kuşadası'na ya da başka tatil yörelerine de gitmeyin. Buralarda sağlık imkanları kısıtlı. Bodrum'da üç tane hastane var, hepsinin kapasitesi belli. Sağlığınızı düşünerek buralara gelmeyin."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:45
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