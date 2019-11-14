Son Dakika Haberleri: Ali Poyrazoğlu 'Tak Tak Takıntı' ile sahnede
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Ali Poyrazoğlu 'Tak Tak Takıntı' ile sahnede

7 saat önce

Ali Poyrazoğlu'nun oyunculuğunun yanında yönetmenliğini de üstlendiği, Laurent Baffie imzalı 'Tak Tak Takıntı' adlı oyun, tiyatro severlerle buluşuyor.

Ali Poyrazoğlu 'Tak Tak Takıntı' ile sahnede, System.String[]

Ali Poyrazoğlu'nun oyunculuğunun yanında yönetmenliğini de üstlendiği, Laurent Baffie imzalı 'Tak Tak Takıntı' adlı oyun, tiyatro severlerle buluşuyor.

Gündelik yaşam içinde kıyısından geçtiğimiz, farkına varmadığımız, sıradan sandığımız küçük olayları örtülerden sıyırıp önümüze koyan 'Tak Tak Takıntı', göze görünmeyenin peşinde bir güldürü. Ali Poyrazoğlu, Melih Ekener, Eser Ali, Güneş Berberoğlu, Güneş Emir, Hasan Akdemir ve Aylin Dönmez'in rol aldığı 'Tak Tak Takıntı'da; saplantılarından kurtulup, kendine yeni baştan başlamanın yolunu keşfedenler, kurulu düzen hapishanesinden kurtuluyor; içlerine tıkıldıkları hücrenin duvarlarını yıkıyor.

'Tak Tak Takıntı' adlı oyun 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşuyor.


Ali Poyrazoğlu, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:21 Kaynak: DHA
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