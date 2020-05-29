Ali Ramazan Benli: "Normalleşme süreci tamamen normalleşme olarak algılanmamalı" - Son Dakika

Ali Ramazan Benli: "Normalleşme süreci tamamen normalleşme olarak algılanmamalı"

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, normalleşme süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Normalleşme süreci tamamen normalleşme olarak algılanmamalı" dedi.

Ali Ramazan Benli:

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, normalleşme süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Normalleşme süreci tamamen normalleşme olarak algılanmamalı" dedi.


Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:


"Yeni normal dediğimiz süreç, tamamen normalleşiyoruz şeklinde algılanmamalı. Yeni normalde olmazsa olmazımız maske, mesafe ve el hijyenidir. Kayseri olarak, sizlerin desteğiyle başarılı bir şekilde yürüttüğümüz süreç yine sizlerin uyumuyla devam edecektir. Önlemler konusundaki bugüne kadar yürütülen ortak yaklaşım yerini bireysel yaklaşıma bırakacaktır. Bu konudaki toplum önlemleri azalırken bireysel önlemlerimizi artırmamız gerekecektir. Evden çıkarken maske takmak artık alışkanlığımız olacaktır. Sevdiklerimiz ve büyüklerimizin hayatı için maske ve mesafeyi devam ettirmemiz gerekmektedir. Toplu bulunması gereken alanlarda mümkün olduğu kadar bulunmamalıyız." - KAYSERİ

Ali Ramazan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 11:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ali Ramazan Benli: 'Normalleşme süreci tamamen normalleşme olarak algılanmamalı' - Son Dakika

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