Ali Ravcı, Başakşehir ile oynanan hazırlık maçını değerlendirdi

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Başakşehir ile oynadıkları hazırlık maçını değerlendirerek, "Takımımızın son durumunu gayet iyi gördük. İnşallah virgülü koyduğumuz Denizli maçındaki gibi iyi bir şekilde kaldığımız yerden devam ederiz" dedi.



Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen milli arayı değerlendirmek için Başakşehir ile İstanbul'da bir hazırlık maçı oynadı. Sarı-kırmızılılar, iyi bir performans sergilediği mücadeleyi son dakikalarda yediği golle 1-0 kaybetti.



Sergen Yalçın'ın ligde forma şansı bulamayan isimleri de oynattığı müsabakada sakatlıkları düzelen Fofana ve Bifouma da görev aldı.



Hazırlık maçını değerlendiren Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, mücadelenin kendileri açısından iyi bir prova olduğunu kaydetti. Ravcı, "Lige verilen milli arada oyuncularımızın maçların havasından uzaklaşmalarını önlemek için Başakşehir ile oldukça ciddi geçen bir müsabaka oynadık. Takımımızın son durumunu gayet iyi gördük. Forma şansı bulamayan bazı futbolcularımızın da göreve her an hazır olduklarını memnuniyetle izledik. İnşallah virgülü koyduğumuz Denizli maçındaki gibi iyi bir şekilde kaldığımız yerden devam ederiz" diye konuştu. - MALATYA