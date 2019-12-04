Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ravcı, futbolcuların mücadelesinden memnun olduğunu da söyleyerek, ilerleyen haftalarda daha iyi yerlere geleceklerine inandıklarını belirtti. Ravcı, "Ligden sonra kupada da iddialı olduğumuzu gösterdik. Futbolcularımız örnek bir mücadeleyle yoluna devam ediyor. Ligin 13 haftalık bölümünde topladığımız 20 puan söz konusu. Bu performans aslında fena bir performans değil. Daha iyisi olabilir miydi, kesinlikle olabilirdi. Şimdi dönüp oynadığımız özellikle son 5 maça baktığımızda hakem kararlarının bariz puanlarımıza neden olduğunu görüyoruz. Bu hafta sahamızda şu an ligin en formda olan komşu il takımı Sivasspor ile karşılaşacağız. Tabi Sivasspor'un emeğine ve mücadelesine büyük saygı duyuyoruz. İnşallah bu hafta Süper Lig'de merakla beklenen bu müsabaka beklentileri fazlasıyla karşılayacaktır. Çünkü iki takım da futbol oynamayı düşünen anlayışlara sahipler" diye konuştu.



"Kupada final yakışır"



Hedeflerinin geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa olduğunu belirten Ali Ravcı, "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah hedeflediğimiz gibi giderse işimiz çok daha kolaylaşır. Hem Avrupa için bu sezon daha da tecrübeliyiz. Bu bizim için büyük bir avantaj. Ayrıca bu sezon kupada da geçen sezonunki başarımızı geçmek istiyoruz. Açıkçası bir final Malatya'ya çok yakışır" şeklinde konuştu.



