Son Dakika Haberleri: Ali Ravcı: "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da hedef Avrupa!"
Son Dakika Spor Ali Ravcı: 'Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da hedef Avrupa!'

Ali Ravcı: "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da hedef Avrupa!"

1 saat önce

Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Süper Lig'de puansal olarak daha iyi duruma gelmek istediklerini ifade etti.

Ali Ravcı:

Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Süper Lig'de puansal olarak daha iyi duruma gelmek istediklerini ifade etti.


Ligde geride kalan 7 haftalık süre içerisinde futbolcuların iyi bir reaksiyon gösterdiklerini dile getiren Ravcı, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Sahadaki mücadeleleri, saha içerisinde vazgeçmeyen bir ruh içerisinde olmaları ki kendilerine sürekli söylediğimiz gibi vazgeçmeyen bir takımı ve de bir kişiyi asla ve asla hiç kimse yenemez. Biz de saha içerisinde kazanmak için istekli ve özellikle de coşkulu oynadığımız zaman ki buna içeride oynadığımız maçlarda bizimle beraber olup, bizi destekleyen taraftarımızın da coşkusu eklenince çok daha güzel şeyler oluyor. Açıkçası bu sezon daha gole dönük, daha atak oynayan bir görüntüde oynuyoruz. Bu da maçın her anını heyecan fırtınası şeklinde geçen bir hale bürüyor. Amacımız iç saha, dış saha demeden bu coşkulu halimizi her maça yansıtabilmek" dedi.


"Hedef Avrupa"


Ravcı, bu sezonki hedeflerle ilgili de Avrupa'yı işaret ederek, "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Hem artık her konuda daha tecrübeliyiz. Bunu başarabilecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Milli aradan sonra zorlu bir maç trafiği içerisine girdik. İnşallah hedeflediğimiz gibi giderse işimiz çok daha kolaylaşır" diye konuştu.


Yeni Malatyaspor, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:35 
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