Ali Ravcı: "Hem fiziksel, hem de psikolojik bir yük olduğu görülen bir gerçek" - Son Dakika

Ali Ravcı: "Hem fiziksel, hem de psikolojik bir yük olduğu görülen bir gerçek"

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, takımın hazırlıklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tabi diğer takımlarda da olduğu gibi bizim takımda da hem fiziksel, hem de psikolojik bir yük olduğu görülen bir gerçek" dedi.

Ali Ravcı:

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, takımın hazırlıklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tabi diğer takımlarda da olduğu gibi bizim takımda da hem fiziksel, hem de psikolojik bir yük olduğu görülen bir gerçek" dedi.


Yeni Malatyaspor'un Sportif Direktörü Ali Ravcı, yaptığı değerlendirmede çalışmalarının günde çift antrenman temposuyla devam ettiğini belirterek, bir süre daha bu şekilde devam edeceklerini kaydetti.


Yeni Malatyaspor olarak ligin kalan bölümüne iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydeden Ravcı, "Takım olarak çalışmalarımız devam ediyor. Tabi diğer takımlarda da olduğu gibi bizim takımda da hem fiziksel, hem de psikolojik bir yük olduğu görülen bir gerçek. Bir kaç gündür de sıcak havaların futbolcuları zorlamaya başlaması biraz tempomuzu etkiledi. Onun dışında hocamızın programı doğrultusunda günde çift antrenmanla güç depoluyoruz. Öyle tahmin ediyorum futbol dünyası daha önce böyle bir durumla karşı karşıya kalmamıştır. Tüm dünyada futbol kulüpleri zor günlerden geçiyor. Bu günleri inşallah en hasarsız şekilde geride bırakırız. Tabi ligin başlangıç tarihiyle ilgili farklı senaryolar dillendiriliyor. Ne zaman başlar, nasıl olur şimdilik kestirmek zor görünüyor" diye konuştu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 10:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Ravcı: 'Hem fiziksel, hem de psikolojik bir yük olduğu görülen bir gerçek' - Son Dakika Spor
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