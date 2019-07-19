Son Dakika Haberleri: Ali Ravcı: "Olimpija Ljubljana güçlü bir takım, hedefimiz gruplara kalmak"
Son Dakika Spor Haber

Ali Ravcı: "Olimpija Ljubljana güçlü bir takım, hedefimiz gruplara kalmak"

1 saat önce

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleşmeleriyle ilgili, "Kura çekildiği anda Olimpıja Ljubljana'nın daha şanslı olduğunu düşünmüştük. Ancak çok zorlandılar.

Ali Ravcı:
Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleşmeleriyle ilgili, "Kura çekildiği anda Olimpıja Ljubljana'nın daha şanslı olduğunu düşünmüştük. Ancak çok zorlandılar. Bizim hedefimiz gruplara kalmak" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleşen Yeni Malatyaspor'da bu maçın hazırlıkları Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürüyor.

Takımın sportif direktörü Ali Ravcı, Olimpija Ljubljana'nın 2. turda rakipleri olmasıyla ilgili İHA'ya değerlendirmede bulundu.

Güçlü bir takımla eşleştiklerini kaydeden Ravcı, "UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleştik. Ülkemiz için hayırlı olsun. Kura çekildiği anda Olimpija Ljubljana'nın daha şanslı olduğunu düşünmüştük. Ancak çok zorlandılar. Bizim hedefimiz belli gruplara kalmak. Güçlü bir takımla eşleştiğimizi düşünüyorum. Bu tür maçların favorisi olmaz. Sahamızda oynayacağımız ilk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz. Şu an bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

"Camiamız güçlü bir takım oluşturacağımıza inansın lütfen"

Ravcı, transferde çalışmalarının devam ettiğini de kaydederek, şunları söyledi:

"Transferde hocamızın ve transfer komitemizin belirlediği isimleri kadromuza kattık, katmaya da devam ediyoruz. Tabi bu sene 3 kulvarda birden mücadele edecek olmamız işimizi biraz daha zorlaştıracak. Bu anlamda kadro kurarken daha titiz davranmamız gerekiyor. Şu ana kadar aldığımız isimlerin tamamı bize çok şeyler katacak isimler. Elbette ki transfer devam ettiği sürece her an yeni isimler gündeme gelebilir. Camiamız güçlü bir takım oluşturacağımıza inansın lütfen." - MALATYA
Yeni Malatyaspor, Ljubljana, Slovenya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Juventus, Merih Demiral için 40 milyon euro istiyor! Murat Başoğlu ve Rana Altuntaş'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı Arda Turan'ın yaklaşık 3 milyonluk müthiş yatı! 5 yıldızlı otel gibi Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 13:20:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ali Ravcı: "Olimpija Ljubljana güçlü bir takım, hedefimiz gruplara kalmak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]