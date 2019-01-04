Ali Ravcı: "Trabzonspor'un Sadık'ı İstediğini Biliyorum"

- (Özel haber) Ali Ravcı: "Trabzonspor'un Sadık'ı istediğini biliyorum"ANTALYA - Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, transferin gözde ismi Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan resmi teklif aldıklarını belirterek, "Galatasaray'dan resmi teklif almadık.

- (Özel haber) Ali Ravcı: "Trabzonspor'un Sadık'ı istediğini biliyorum"



ANTALYA - Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, transferin gözde ismi Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan resmi teklif aldıklarını belirterek, "Galatasaray'dan resmi teklif almadık. Trabzonspor'un Sadık'ı daha önce çok istediğini biliyorum. Sadık Yeni Malatyaspor'un ona çok şey kazandırdığını biliyor. O da kulübün menfaatleri doğrultunda hareket etmek istiyor" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Antalya Belek'te İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Sezon başlarken kimsenin ilk yarı bitiminde bu durumda olacaklarını tahmin etmediğini belirten Ravcı, "Hem fikstür hem de diğer takımlarla kıyaslandığında bütün otoriteler bize çok fazla şans tanımadı. Sezonun ilk kampını 12-13 kişi ile yaptık. Hiçbir bahanenin arkasında sığınmadan çalışma odaklı oyuncularımıza ve teknik heyetimize gücenerek bu yola çıktık. Geldiğimiz noktada muazzam bir başarı elde ettik. Aslan payını futbolcularımıza vermekle birlikte teknik heyetimizle başta başkanımız ve yönetim kurulunun, kulüpte bütün çalışanlarımızın büyük fedakarlıklar yaptığı, çok büyük sevgi, saygının olduğu ortamda bu başarı ortaya çıktı. Siz dünyanın en iyi futbolcularını da getirseniz, dünyanın en iyi teknik direktörünü de takımın başına koysanız bir takımın içerisinde ruh yoksa orada kazanılacak başarı tesadüf olur. Hayatta tesadüflere inanmam. Ortada başarı varsa bileğiniz gücüyle elde edilmiş başarıdır. İlk yarıyı iyi bir sırada bitirdik. Bu başarının sürdürülebilir olması gerekiyor. Malatya şehri Süper Lig'de Avrupa kupası görmüş bir şehirdir. Biz bunu devam ettirmek istiyoruz. Kampımıza başladık" diye konuştu.

"Kadro derinliğine de ihtiyacımız var"

Transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Ali Ravcı, "Transferde takımımıza uyum sağlayabilecek, karakterli, kişilikli oyuncu tercih ediyoruz. İçimizdeki dengeleri bozmayacak, çok çabuk adapte olacak bir oyuncu yapısı ile çalışmayı ilke edindik. Bundan sonra da devam edecek. Hocamızla belirlediğimiz transfer konusunda isimler var. Bunlarla yönetimimiz görüşüyor. Onlar da katılırsa ikinci yarı güçlü bir Yeni Malatyaspor'u taraftarlarımıza izlettireceğiz. Transferi sadece transfer anlamında düşünmüyoruz. Gelecek oyuncular oynayacak diye durum söz konusu değil. İçerideki rekabetin çok daha iyi olması için de transfere ihtiyacımız var. Kadro derinliğine ihtiyacımız var. Ziraat Türkiye Kupası'nda amacımız finale gitmekse, ligde de sezon bittiğinde en azından şu anki konumumuzu korumak ve ilk 5 içerisinde olmak açısından bu transferleri yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.

"Bazı bölgeleri güçlü hale getirmek istiyoruz"

Transferde yerli ve yabancı olarak bir liste belirlediklerini ifade eden Ravcı, "Eksik olan yönlerimizi biliyoruz. Bugün ligin üçüncü sırasındaysak mevcuttaki oyuncularımızla buraya geldik. Onlara haksızlık yapılmasına müsaade etmeyiz. Kadromuzun güçlenmesi, kadro derinliği oluşması açısından bu transferleri yapmak istiyoruz. Ayrıca aramızdan ayrılacak oyuncular da var. Onların yerini doldurmak için çalışmalarımız oluyor. Belki bizim yollarımızı ayıracağımız, belki oyuncuların kendi istekleri doğrultusunda ayrılmak isteyenler olacak. Bizim düşündüğümüz mevkiler var. Onları dillendirmemek lazım. Bazı bölgeleri güçlü hale getirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Trabzonspor'un Sadık'ı daha önce çok istediğini biliyorum"

Transferin gözde ismi Sadık Çiftpınar hakkında da konuşan Sportif Direktör Ravcı, şunları söyledi:

"Sadık'ın güzel bir hikayesi var. İkinci ligde başkanımıza ve yönetim kurulumuza tavsiye ettiğimde o zaman bana serzenişte bulunmuşlardı. Biz 2. Lig'de şampiyonluğa oynuyoruz, nasıl 3. Lig'den topçu alalım gibi. Ben Sadık'a ilk günden bu yana inandım. Bizim yüzümüzü kara çıkartmadı. Her sene üstüne koya koya gitti. Büyük takımların Sadık'a teklifi en başta beni gururlandırıyor. Demek ki biz iyi oyuncu tercihinde bulunmuşuz ki bu teklifler geliyor. Başkanımız Adil Gevrek'in, Sadık konusunda Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüşmesi devam ediyor. Galatasaray'dan resmi teklif almadık. Trabzonspor'un Sadık'ı daha önce çok istediğini biliyorum. Sadık'ta giderken Yeni Malatyaspor'un ona çok şey kazandırdığını biliyor. O da kulübün menfaatleri doğrultunda hareket etmek istiyor. Yoksa bütün futbolcuların hayalidir, büyük takımlarda oynamak. Milli Takım'da oynamak. Ama burada her iki tarafında menfaatleri düşünülerek hareket ediliyor. Birkaç gün içerisinde bu konu netlik kazanır."

Ali Ravcı, ayrıca iç sahada oynadıkları maçlarda stadı doldu görmek istediklerini de sözlerine ekledi.

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