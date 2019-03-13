Ali Rıza Özderici İmam Hatip Lisesi'nden 'Kardeşlik' Projesi
1 saat önce
Kayseri Gençlik Merkezi ile Ali Rıza Özderici İmam Hatip Lisesi tarafından ortaklaşa yürütülen "Kardeşlik" projesi kapsamında 30 gencimiz Suriye kamplarına giderek Suriyeliler'in sosyal hayatlarını yerinde gördü.
Kayseri
Gençlik Merkezi ile Ali Rıza Özderici İmam Hatip Lisesi tarafından ortaklaşa yürütülen "Kardeşlik" projesi kapsamında 30 gencimiz Suriye
kamplarına giderek Suriyeliler'in sosyal hayatlarını yerinde gördü.
Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu Genç Fikirler ve Genç Projeler sloganı ile ortaya çıkan 2018-1 Çağrı Proje kapsamında Ali Rıza Özdereci İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin projesi olan "Kardeşlik" Projesi kabul edilip faaliyet ve etkinliklerde bulundu.
Proje kapsamında 30 genç Suriye kamplarına giderek Suriyeliler'in sosyal hayatlarını yerinde görme fırsatı buldu.
Suriyeliler'in hayatını yerinde gören 30 genç program dönüşünde okul arkadaşlarına duygu ve düşüncelerini aktardılar. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:42 Kaynak: İHA
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