Ali Rıza Özderici öğrencileri şehit Ömer Halis Demir'in kabrini ziyaret etti
1 saat önce
Kayseri Gençlik Merkezi Ali Rıza Özderici İmam Hatip Lisesi'nden 30 öğrenci ile birlikte 15 Temmuz Şehidi Kahraman Astsubay Ömer Halis Demir'in kabrini ziyaret etti.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:36 Kaynak: İHA
Gençlik Merkezi Ali Rıza Özderici İmam Hatip Lisesi'nden 30 öğrenci ile birlikte 15 Temmuz Şehidi Kahraman Astsubay Ömer Halis Demir
'in kabrini ziyaret etti.
Gençlik Merkezimiz tarafından uygulanmakta olan "Gençlik Karavanı" Mobil Gençlik Merkezi Projesi kapsamında Ali Rıza Özderici İmam Hatip Lisesi okul temsilcisinin ayarladığı yılsonu etkinliği olarak 30 öğrenci ile birlikte 15 Temmuz Şehidi Kahraman Astsubay Ömer Halis Demir
'in kabri ziyaret edildi.
Ziyarette Şehidimizin Kabri başında öğrencilerimiz dua ederek Yasin'i Şerif okudu. - KAYSERİ
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