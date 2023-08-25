Ali Sabancı Entübe Edildi mi? Sağlık Durumu Nasıl? - Son Dakika

Ali Sabancı Entübe Edildi mi? Sağlık Durumu Nasıl?

Son Güncelleme: 25.08.2023 12:45

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da tatildeyken denizde kaza geçirdi. Ali Sabancı'nın durumu ağır olduğu iddia ediliyor ve entübe edildiği sorusu gündeme geldi. Ali Sabancı ve eşi hastaneye kaldırıldı ve tedavileri devam ediyor. Esas Holding'den yapılan açıklamada, sağlık durumlarının takip edildiği belirtildi. Entübe, solunum yolunun güvenliğinin bozulması durumunda solunum yoluna özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Ali Sabancı entübe mi edildi, sağlık durumu nasıl olduğu gündeme gelirken, entübe ne demek sorusu merak ediliyor. Yunanistan'da tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı. Durumu kritik olduğu iddia edilen Ali Sabancı entübe mi edildi sorusuna yanıt aranıyor. Ali Sabancı entübe mi edildi, sağlık durumu nasıl? Entübe ne demek? Detaylar haberimizdedir…

ALİ SABANCI ENTÜBE Mİ EDİLDİ?

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için gittikleri Yunanistan'da kaza geçirdi. Kıyıdaki bir restorana gitmek için tekneden zodyak botla ayrılan çift, kayalıklara çarptı. İkili hastaneye kaldırılırken, Ali Sabancı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ali Sabancı entübe edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

ALİ SABANCI SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ağır yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı daha sonra Bodrum'da bir özel hastaneye nakledildi. Burada yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu öğrenilen Ali Sabancı İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Ali Sabancı entübe mi edildi, sağlık durumu nasıl? Entübe ne demek?
Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı

ESAS HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Esas Holding'den kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir." denildi.

ENTÜBE NE DEMEK?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Ali Sabancı, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ali Sabancı Entübe Edildi mi? Sağlık Durumu Nasıl? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Sabancı Entübe Edildi mi? Sağlık Durumu Nasıl? - Son Dakika
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