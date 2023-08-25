Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın deniz kazası anları görüntülendi - Son Dakika

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın deniz kazası anları görüntülendi

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı\'nın deniz kazası anları görüntülendi
Son Güncelleme: 25.08.2023 13:14

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın Bodrum'da deniz kazası geçirdikleri anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Yaralanan çift, deniz ambulansıyla Turgutreis Limanı'na getirilerek hastaneye kaldırıldı. Esas Holding tarafından yapılan açıklamada, Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarının takip edildiği belirtildi.

Deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın Bodrum'a getirilme anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Denizde geçirdikleri kaza sonucu yaralanan Sabancı çifti, deniz ambulansı ile Turgutreis Limanı'na getirildi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esas Holding'den, deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika 3. Sayfa Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın deniz kazası anları görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın deniz kazası anları görüntülendi - Son Dakika
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