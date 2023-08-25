Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı\'nın deniz kazası anları görüntülendi

Deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın Bodrum'a getirilme anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Denizde geçirdikleri kaza sonucu yaralanan Sabancı çifti, deniz ambulansı ile Turgutreis Limanı'na getirildi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esas Holding'den, deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir."