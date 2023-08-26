Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'ya ziyaretler sürüyor - Son Dakika

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'ya ziyaretler sürüyor

Son Güncelleme: 26.08.2023 18:00

Denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri için İstanbul'a getirilen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'ya ziyaretler sürüyor.

Denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri için İstanbul'a getirilen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'ya ziyaretler sürüyor.

Yunanistan'da denizde kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, hastaneye gelerek çiftin yakınlarına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Vuslat Doğan Sabancı'nın annesi Sema Doğan, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Aydın Doğan'ın torunu Aydın Doğan Yalçındağ da hastaneye geldi.

Güler Sabancı, hastaneden ayrılırken gazetecilerin Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarına ilişkin soruları üzerine, "Çok şükür." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Vuslat Sabancı, Ali Sabancı, İstanbul, Kaza, Sağlık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'ya ziyaretler sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
18:54 TBF, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın müsabakalarına katılmamaları nedeniyle Larkin ve Wilbekin'i 5 maçtan men etti
18:23 Ne yaptın Onana! Yediği golü görenler ''Kaleyi Altay'dan alamaz'' diyor
17:24 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
17:14 Genç oyuncu Elçin İrem Zehra, Kardeşlerim dizisinin kadrosunda
17:02 Beşiktaş'ı Afrika Milli Takımı'na benzetmesi nedeniyle tepki çeken Lucescu sessizliğini bozdu: Yüceltmek için yaptım
16:58 Ukrayna'ya ait 2 savaş uçağı havada çarpıştı: 3 pilot hayatını kaybetti
16:33 Chelsea ile ipleri koparan Lukaku'nun yeni adresi Roma olacak
16:18 Meral Akşener: Yerel seçimde kendi kadrolarımızla milletin karşısına çıkacağız
16:17 Amerikan futbolu maçında silahlı saldırı: Dört kişi yaralandı
16:08 Akşener'den seçimin kaybedilmesiyle ilgili çok konuşulacak çıkış: Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2023 19:14:22. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'ya ziyaretler sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement