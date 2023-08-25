Sabancı ailesinin geçirdiği kaza hakkında Yunan Sahil Güvenliği'nden açıklama! Hız vurgusu dikkat çekti - Son Dakika

Sabancı ailesinin geçirdiği kaza hakkında Yunan Sahil Güvenliği'nden açıklama! Hız vurgusu dikkat çekti

Son Güncelleme: 25.08.2023 15:56

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da tatil yaparken denizde botla kaza yaptı. Kazada 2 kişi ağır, 1 kişi hafif yaralandı. Yaralılar tedavi için Türkiye'ye nakledildi.

Yunanistan'da tatilde olan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, denizde botla kaza yaptı. Yunanistan Sahil Güvenlik yetkilileri kaza ile ilgili açıklama yaptı. Yetkililer "Malta bandıralı E/P-T/R yüksek hızlı deniz taşıtının bir kayayla çarpışması ve bunun sonucunda iki kişinin ağır, bir kişinin de hafif yaralanmasıyla sonuçlanan bir olay hakkında bilgilendirildi. İki devriye teknesi kaza bölgesine intikal etti ve yaralılara yardımcı oldu" dedi.

TESADÜFEN KURTARILDILAR

Pegasus Havayolları'nın da yer aldığı Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da denizde kaza geçirdi. Leros Adası'nda zodyakla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralanırken, çifti tesadüfen yanlarından geçen teknedekiler kurtardı.

Sabancı ailesinin geçirdiği deniz kazası ile ilgili Yunan Sahil Güvenliği'nden açıklama! Hız detayı dikkat çekti

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

İlk müdahalenin ardından adadaki hastaneye kaldırılan çift, daha sonra tedavi için Bodrum'a getirildi. Hayati tehlikesi bulunan Ali Sabancı, İstanbul'a sevk edilirken, Vuslat Doğan Sabancı'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili Yunan Sahil Güvenliği'nden açıklama geldi.

Sabancı ailesinin geçirdiği deniz kazası ile ilgili Yunan Sahil Güvenliği'nden açıklama! Hız detayı dikkat çekti

"YÜKSEK HIZLI TAŞIT KAYAYLA ÇARPIŞTI"

Yunanistan Sahil Güvenliği yetkililerinin yaptığı yazılı açıklamada "Leros ve Lipsi Liman Başkanlıkları dün akşam Birleşik Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından, güneydeki bölgede, içinde altı yabancının (4 Türk vatandaşı, 1 Güney Afrika vatandaşı ve 1 İngiltere vatandaşı) bulunduğu Malta bandıralı E/P-T/R yüksek hızlı deniz taşıtının bir kayayla çarpışması ve bunun sonucunda iki kişinin ağır, bir kişinin de hafif yaralanmasıyla sonuçlanan bir olay hakkında bilgilendirildi.

İki devriye teknesi kaza bölgesine intikal etti ve yaralılara yardımcı oldu. Yaralılar Leros Hastanesi'ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Hastaneye götürülen kişilerden dördü tıbbi tedavilerinin ardından aynı gün taburcu edilirken, Türk vatandaşı olan bir erkek ve bir kadın Türk bandıralı özel bir yüzer ambulansla Türkiye'ye nakledildi. Leros Liman Başkanlığı tarafından bir ön soruşturma yürütülürken, Malta bandıralı E/G-T/R deniz taşıtı Leros Valiliği'ne devredildi" ifadeleri yer aldı.

Sabancı ailesinin geçirdiği deniz kazası ile ilgili Yunan Sahil Güvenliği'nden açıklama! Hız detayı dikkat çekti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Sabancı ailesinin geçirdiği kaza hakkında Yunan Sahil Güvenliği'nden açıklama! Hız vurgusu dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sabancı ailesinin geçirdiği kaza hakkında Yunan Sahil Güvenliği'nden açıklama! Hız vurgusu dikkat çekti - Son Dakika
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