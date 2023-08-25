Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da kaza yaptı! Birinin durumu ağır - Son Dakika

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da kaza yaptı! Birinin durumu ağır

Son Güncelleme: 25.08.2023 12:51

İstanbul'da tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da denizde zodyak botla kaza yaptı. Yaralanan çift Bodrum'a getirildi ve Ali Sabancı ağır yaralı olarak İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da aynı hastaneye getirileceği öğrenildi.

Yunanistan'da tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı. Leros adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla hareket eden çift kayalıklara çarptı. Sabancı çiftini, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.

ALİ SABANCI'NIN DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı daha sonra Bodrum'da bir özel hastaneye nakledildi. Burada yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu öğrenilen Ali Sabancı İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da zodyak botla kayalıklara çarptı! Birinin durumu ağır
Ali Sabancı

ALİ SABANCI'NIN DALAĞI ALINDI

Yapılan müdahale sonrasında Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğu, dalağının alındığı, kaza sırasında ise yüzünden ağır darbeler aldığı belirtildi.

VUSLAT DOĞAN SABANCI'NIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Vuslat Doğan Sabancı'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Zodyak botun ön koruma siper camına çarpan Vuslat Doğan Sabancı, yüz bölgesinden yaralandı. Vuslat Doğan Sabancı'nın da eşinin sevk edildiği özel hastaneye getirileceği öğrenildi.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da zodyak botla kayalıklara çarptı! Birinin durumu ağır
Vuslat Doğan Sabancı

ÇOCUKLARI DA YANLARINDAYDI

Kaza sırasında çiftin çocukları Kaan ve Emrecan Sabancı'nın da botta olduğu, her ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğu gelen bilgiler arasında. Kaan ve Emrecan'ın kazadan hemen önce denize atlayarak yara almadan kurtulduğu öne sürüldü.

ESAS HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Esas Holding'den kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir." denildi.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da kaza yaptı! Birinin durumu ağır
Kaynak: DHA

Vuslat Sabancı, Ali Sabancı, İstanbul, Bodrum, 3. Sayfa, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da kaza yaptı! Birinin durumu ağır - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Wagner lideri Prigojin'in uçak kazasında hayatını kaybetmesi sabotaj iddialarına neden oldu
13:59 Son 90 dakika! Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray'a çılgın para gelecek
13:45 Disney Plus'ın yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk filminden fragman geldi
13:34 Yunan medyası Sabancı çiftinin geçirdiği kazanın ardından çekilen fotoğrafları servis etti
13:18 Hollanda basını, Twente'nin Fenerbahçe hezimetini tek kelimeyle özetledi: Dram
13:00 'Gaybubet evleri'ne operasyon düzenleyen ekipler FETÖ'cüleri çatıda yakaladı
12:47 Oğlunu öldürüp bahçeye gömen baba 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:34 Gaziantep'te bir kadın, tartıştığı sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
12:29 Yunanistan'da denizde kaza yapan Sabancı çiftini, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler kurtardı
11:59 Dün 100 lira düşen altın bugün hızlı yükseldi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2023 14:07:50. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da kaza yaptı! Birinin durumu ağır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement