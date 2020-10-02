Ali Şafak Öztürk: "Gençleştirme ve Türk oyuncu sayısı konusunda önemli aşama kaydettik" - Son Dakika

Ali Şafak Öztürk: "Gençleştirme ve Türk oyuncu sayısı konusunda önemli aşama kaydettik"

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, 2 yıldır uyguladıkları transfer politikasında bu sezon bir adım ileri gidip gençleştirme ve Türk oyuncu sayısını fazlalaştırma konusunda önemli aşama kaydettiklerini söyledi.

Ali Şafak Öztürk:

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, 2 yıldır uyguladıkları transfer politikasında bu sezon bir adım ileri gidip gençleştirme ve Türk oyuncu sayısını fazlalaştırma konusunda önemli aşama kaydettiklerini söyledi. Öztürk, şu anda A takım kadrosunda 23 yaş altı 14 futbolcularının, 11 de yabancı oyuncunun bulunduğunu belirtti.

Ali Şafak Öztürk, bu yılki transfer politikalarını ve geleceğe yönelik planlarını açıkladı. Bu sezon ilk 3 maçta 7 puan alan Antalyaspor'un en iyi sezon başlangıcı yaptığını hatırlatan Öztürk, "Buna rağmen ligin çok uzun bir maraton olduğunu biliyoruz. 40 lig maçı ve Türkiye Kupası maçları var. Güzel başlamak iyi ama önemli olan bunu devam ettirebilmek ve sonunu güzel taçlandırabilmek" dedi.

"23 yaş altı 14 oyuncumuz var"

Transferde belirledikleri planlamayı adım adım hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Öztürk, "Aslında 2 sezondur bu planlamayı yapıyoruz. Geçen sezon başladık, bu yıl da devam ettiriyoruz. Kadroyu gençleştirme ve Türk oyuncu sayısını fazlalaştırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz kulüp olarak genç oyuncuların sahada yer almasından gurur duyuyoruz ve zevk alıyoruz. Bunun yanında genç oyuncu transferinin getirdiği ciddi avantajlar da var. Maliyetleri çok uygun, daha uzun kontratlar yapabildiğiniz, daha az sıkıntılı transfer çalışmaları oluyor. Bonservis bedeli alma, oyuncuları satabilme imkanı da var. Bizim gibi borç seviyesi yüksek kulüpler için bu transferler önemli bir artı. Geçen sene başladığımız bir hareket bu. Geldiğimiz noktada A takımımızda 23 yaş altında 14 oyuncumuz bulunuyor. Kadromuzun neredeyse yarısı 23 yaş ve altında. Tecrübeli oyuncularımız da var. Uluslararası seviyede, kariyeri güçlü, gençlere rol model olan oyuncuları kadroda bulundurmak da önemli. Kısa dönemde takımın performans riskini de bu oyuncularımızla azaltıyoruz" diye konuştu.

"Takımın yarısı Türk oyuncu olacak"

Süper Lig'in ilk 3 haftasında hem genç, hem de Türk oyuncu oynatma konusunda ligin önde gelen kulüplerinden biri olduklarını ifade eden Öztürk, "3 yıl sonrasının yabancı oyuncu kuralına neredeyse şimdiden adapte olmuş durumdayız. Kadromuzda 11 yabancı oyuncu var. İlk 11'imizin yarısının Türk oyunculardan kurulu olmasına çalışıyoruz ve bu yönde ilerliyoruz. Yabancının serbest olmasından yana görüş bildirdik ancak madem böyle bir karar alındı, adapte olmak zorundayız. Her mevkide iki oyuncumuz varsa bunların biri mutlaka Türk olacak" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Ali Şafak Öztürk: Gençleştirme ve Türk oyuncu sayısı konusunda önemli aşama kaydettik
Ali Şafak Öztürk: Gençleştirme ve Türk oyuncu sayısı konusunda önemli aşama kaydettik
Ali Şafak Öztürk: Gençleştirme ve Türk oyuncu sayısı konusunda önemli aşama kaydettik
Ali Şafak Öztürk: Gençleştirme ve Türk oyuncu sayısı konusunda önemli aşama kaydettik

Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor, Transfer, Türk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Şafak Öztürk: 'Gençleştirme ve Türk oyuncu sayısı konusunda önemli aşama kaydettik' - Son Dakika Spor

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