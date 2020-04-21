Ali Şafak Öztürk: Ligin hiç oynanmamış sayılması, tescil edilmesinden daha mantıklı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ali Şafak Öztürk: Ligin hiç oynanmamış sayılması, tescil edilmesinden daha mantıklı - Son Dakika Spor

Ali Şafak Öztürk: Ligin hiç oynanmamış sayılması, tescil edilmesinden daha mantıklı

11 dakika önce

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Ligin hiç oynanmamış sayılması, tescil edilmesinden daha mantıklı. Mümkün olduğunda, şartlar el verdiği anda liglerin devamı gibi başlanıp, sonra yeni sezona başlanmalı. Lig ağustos ayında başlayacaksa biz geçen kalan maçları bitirelim.

Ali Şafak Öztürk: Ligin hiç oynanmamış sayılması, tescil edilmesinden daha mantıklı, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Ligin hiç oynanmamış sayılması, tescil edilmesinden daha mantıklı. Mümkün olduğunda, şartlar el verdiği anda liglerin devamı gibi başlanıp, sonra yeni sezona başlanmalı. Lig ağustos ayında başlayacaksa biz geçen kalan maçları bitirelim. Sonra iki hafta ara verip, yeni sezonu oynayalım" dedi.

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'un başkan Ali Şafak Öztürk, kulübün sosyal medya hesabından gerçekleştirilen canlı yayına katılıp soruları yanıtladı. Lig maçlarının Antalya'da oynanması şeklindeki öneriler hakkında konuşan Öztürk, "Diğer ligler oynanmıyorken bizim ligimizin oynanması ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Şu anda tüm dünya gibi biz de bekleme durumundayız. Şu zamanda bunu konuşmak ne kadar sağlıklı emin değilim. Şu an bunu yapmak için doğru zamanlama olduğuna inanmıyorum. Bu süreç, FIFA, UEFA tarafından planlama getirilmesiyle çözülmeli. Bizim lig bazında çözebilmemiz mümkün gelmiyor. Adil de değil. Diyelim ki Türkiye Kupası'nı aldık; nasıl Avrupa'ya gideceğiz? Diğer takımlar gidemedikten sonra biz Avrupa'da kimle oynayacağız. Bu sürece dünya genelinde çözüm getirilmeli" diye konuştu.

Ligin şu anki haliyle tescil edilmesinin adil olmayacağını vurgulayan Öztürk, şunları söyledi:

"Herkesin fikstürü, durumu farklı. Sonradan forma girmiş takımlar, düşüşte olan takımlar var. Bana çok doğru gelmiyor. Hiç oynanmamış sayılması tescil edilmesinden daha mantıklı. Mümkün olduğunda devamı gibi liglere başlanıp, sonra yeni sezona başlanmalı. Lig ağustos ayında başlayacaksa biz geçen sezondan kalan maçları bitirelim. Sonra iki hafta ara verip, yeni sezonu oynayalım."

İtalya liginin Antalya'da oynanması halinde favori takımının Juventus olacağını aktaran Öztürk, Ronaldo ile Dybala ikilisini görmenin de keyif verici olacağını kaydetti.

PODOLSKİ, BAŞKANA ÇAY İKRAM ETTİ

Canlı yayına katılan Antalyaspor'un Alman oyuncusu Lucas Podolski, Başkan Öztürk'e çay ikram etti. Podolski, Başkan Öztürk ile çayını içerken soruları yanıtladı. Başkan Öztürk'ün "Lig ertelenmeseydi kaç gol atacaktın?" sorusuna Podolski, "Kaç gol atacağımı bilmiyorum ama 16 maç yenilmeden tamamlardık" karşılığını verdi. Podolski, Ziraat Türkiye Kupası hakkındaki soru üzerine "İlk maçı kaybettik, dezavantajlıydık ama kupayı alırız. Ligler ertelenmese her şeyin yolunda gideceğine emindim. Kupayı alırdık" dedi.

Podolski, Fraport TAV Antalyaspor'a transfer olma tercihi hakkındaki soruya, "Daha önceden Antalya'yı biliyordum. Yönetimin yaklaşımı çok profesyoneldi. Kulübün çok iyi başkanı var, o nedenle geldim" cevabını verdi. Yayında bir taraftarın sağlığı için pazara fazla gitmemesi uyarısı üzerine Podolski, "Futbol oynadığım kulüp sadece futboldan ibaret değil. Yaşadığım şehir Antalya'nın güzelliği var. Oynadığım futbolla değil kulüplerde yaptıklarımla öne çıkmak da çok önemli. Ben de bunları mümkün olduğunca yapmayı seviyorum. Pazarda beni tanıyorlar artık. Kültürü çok seviyorum. Taze şekilde her şeyi alıyorsun. İnsanlar, oradaki atmosfer çok doğal" diye konuştu.

'YENİ EVİM ANTALYA'

Öztürk, Podolski'ye Japonya'da futbol oynarken sumo güreşindeki deneyimini hatırlatıp, Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz ile güreş yapabileceğini belirtti. Podolski de Ali Gürbüz ile birbirlerine dokunabilmeleri için koronavirüsten dolayı biraz zaman geçmesi gerektiğini söyledi. "Koronavirüs günlerinde kendini Antalya'da daha güvenli hissediyor musun?" sorusunu ise Podolski, "Yeni evim Antalya, buradayım. Burada güvende hissediyorum. Durum Almanya'da buradan biraz daha kötü. Burada en iyi şekilde bekleyip, lige başlamak, işimizi yapmak istiyorum" diye yanıtladı.

Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor, Podolski, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:28 Kaynak: DHA

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