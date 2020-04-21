Ali Şafak Öztürk: "Liglerin şu anki haliyle tescillenmesi adil olmaz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ali Şafak Öztürk: 'Liglerin şu anki haliyle tescillenmesi adil olmaz' - Son Dakika Spor

Ali Şafak Öztürk: "Liglerin şu anki haliyle tescillenmesi adil olmaz"

6 saat önce

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, liglerin şu anki haliyle tescil edilmesiyle ilgili söylemlere, "Bence adil olmaz. Herkesin fikstürü ve durumu farklı. Ligler ağustosta başlayacaksa, kaldığımız gibi devam edelim" yanıtını verdi.

Ali Şafak Öztürk:

Antalya spor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, liglerin şu anki haliyle tescil edilmesiyle ilgili söylemlere, "Bence adil olmaz. Herkesin fikstürü ve durumu farklı. Ligler ağustosta başlayacaksa, kaldığımız gibi devam edelim" yanıtını verdi.


Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, kulübün sosyal medya hesabından gerçekleştirilen canlı yayında önemli açıklamalarda buundu. Süper Lig'de kalan 8 haftanın yeni sezon öncesinde oynanmasını ve birkaç hafta aradan sonra yeni sezona geçilmesini önerdi. Antalyaspor'un sahibi olduğu otelde hazırlıklarını devam ettirdiğini dile getiren Öztürk, "Bazı futbolcularımızla otelde kalıyoruz, spor yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Otelde kaldığımız için şanslı bir karantina dönemi geçiriyoruz. Çalışanlarımız da burada. 180 kişilik büyük bir aileyiz. Belirlenen kurallara uyuyoruz. Dışarıdan kimseyi kabul etmiyoruz. Girişler kontrollü. Aile gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.


"Öngörülmeyen durum var"


Süper Lig'in başlamasıyla ilgili verilen bazı tarihlerin içinin boş gibi olduğunu dile getiren Öztürk, "Şu anda virüsün yayılması ve ülkemiz gibi dünyadaki genel gidişatla ilgili kimsenin öngöremediği durum var. Planlama yapmak çok mümkün değil. Yazılar yazılıyor, tarihler erteleniyor. Sağlıklı bir şey yok. Haziran gibi belki başlar diye konuşmalar oldu ama bilemiyorsunuz. Bunu konuşmanın da bir getirisi yok. Tüm dünya gibi biz de beklemek zorundayız" ifadelerine yer verdi.


"Genel bir karara bağlanmalı"


'Süper Lig ve Serie A maçlarının Antalya'da oynanması düşüncesini nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna Öztürk, "Şu an virüste bir düşüş ivmesi yok. Diğer ligler oynanmıyorken bizim ligimizin oynanması ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Bence daha çok FIFA, UEFA tarafından bir planlama getirilmesi ile çözülmesi gereken bir durum. Bizim sadece lig bazında çözebilmemiz bana çok mümkün gelmiyor. Bir yandan adil de gelmiyor. Diyelim ki biz kupayı (Türkiye Kupası) aldık. O zaman nasıl Avrupa'ya gideceğiz? Diğer takımlar gidemedikten sonra biz, Avrupa'da kiminle oynayacağız? Bunu yapmak için doğru bir zamanlama değil. Bu düzelme sürecinde konuşulmalı. Biz futbolculardan sorumluyuz. Bizim sadece burada oynansın çözülsün gibi düşünce ilk başta vardı, şimdi yok. Şimdi genel bir karara bakmak gerekiyor" diye cevapladı.


"Adil olmaz"


Liglerin bu haliyle tescil edilmesi açıklamalarına Öztürk şu değerlendirmeyi yaptı:


"Bence adil olmaz. Herkesin fikstürü farklı, herkesin durumu farklı. Sonradan form yakalamış takımlar var. Tam tersi düşüşte olan takımlar var. Açıkçası bana çok doğru gelmiyor. Hiç oynanmamış sayılması, böyle tescil edilmesinden daha mantıklı. Mümkün olduğunca, şartlar elverdiği anda, bu ligin devamı gibi liglere başlanmalı. Ondan sonra yeni sezon başlamalı. Gidişata uygun çözüm bu gözüküyor. Ligler ağustosta başlayacaksa, ağustosta kaldığımız gibi devam edelim, 8 maçı haftada iki maçla bitirelim. 1-2 hafta aradan sonra tekrar yoğun tempolu maçlar oynansın ve sezonu böyle tamamlayalım. Bana daha doğru geliyor."


Öztürk, maçların seyircisiz oynaması görüşüyle ilgili olarak ise, "Şu anda eğer oynatma gibi bir düşünce varsa seyircisiz oynanmalı. Normal şartlarda maçlar seyirciyle keyifli oluyor" dedi.


"Ciddi kayıplar var"


Korona virüs nedeniyle her kulüp gibi Antalyaspor'un da sıkıntılarının olduğunu kaydeden Öztürk, "Biz zaten sıkıntı yaşayan kulüplerden biriyiz. Yeni bir belirsizlik hakim olduğu için nasıl plansal bir tablo olacak tam göremiyoruz. Antalyaspor özelinde bir durum değil. Kulüpler genelince ciddi kayıplar var. Yayıncı kuruluş geliri, maç hasılatı, ürün satışı gibi, futbolcuların alacaklarında indirim olması gibi görüşmeler de oluyor. Genel bir karar olması daha doğru geliyor" diye konuştu.


Öztürk, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'un buraya kadar yedek ağırlıklı kadroyla mücadele ettiğini, Aytemiz Alanyaspor karşısında da turu geçeceğine inandığını belirtti. - ANTALYA

Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 12:48 Kaynak: İHA

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